تشكيلة Honor 30 Series ستأتي مع تركيز فائق السرعة، والقدرة على تصوير فيديوهات 1920fps البطيئة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تصل سلسلة هواتف Honoe 30 Series يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ 15 أبريل، ونحن نتوقع رؤية هاتفين على الأقل، وهما Honor 30 و Honor 30 Pro. ومع ذلك، فهناك إحتمال أن نرى الهاتف +Honor 30 Pro أيضًا والذي سيكون الهاتف الأرقى في التشكيلة.

قبل يومين من الإعلان الرسمي، قامت الشركة بنشر عينات مختلفة وإعلانات تشويقية جديدة في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، مما كشف لنا عن بعض المواصفات المتقدمة التي ستأتي بها هذه الهواتف. في البداية، إتضح أن تشكيلة Honor 30 Series ستدعم إمكانية تصوير الفيديوهات البطيئة بمعدل 1920 إطار في الثانية، والتركيز الفائق السرعة، والقدرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية، فضلا عن نظام مُحسن لمنع الإهتزاز أثناء التصوير.

لإثبات قدرات ميزة التركيز الفائق السرعة، نشرت Honor صورة تقول فيها أن الحيوانات هي أصعب الأشياء التي يمكن تصويرها، لأنك لا تعرف ماهية مسارها، وبالتالي لا تعرف مكان وكيفية التركيز بشكل صحيح.

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سيقوم الهاتف +Honor 30 Pro بذلك للمستخدم من خلال الإستفادة من خاصية التركيز الفائق السرعة، بالإضافة إلى قوة معالجة الرسوميات الكبيرة التي يحظى بها المعالج HiSilicon Kirin 900 الذي سيتم إستخدامه في هذا الهاتف، على الرغم من أن الشركة لم تكشف لنا بعد عن المواصفات التقنية التي ستأتي بها تشكيلة Honor 30 Series.

أما بالنسبة إلى التصوير البطيء بمعدل 1920 إطارًا في الثانية، فقد كشفت Honor في منشور منفصل أن هذا هو العنصر الأساسي لـ ” إلتقاط مقاطع فيديو جيدة “، إلى جانب التصوير بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية، فضلا عن ميزة التثبيت الفائق للفيديو لمنع الإهتزاز.

عندما يتم الإعلان عن الهاتف Honor 30 Pro أو +Honor 30 Pro، سيكون أول هاتف ذكي غير مخصص للألعاب يحتوي على هذه الميزة. حاليًا، هناك مجموعة من الأجهزة المحمولة التي يمكنها تسجيل الفيديوهات هذه، فهناك تشكيلة Vivo iQOO Pro Series وتشكيلة Xiaomi BlackShark 3 Series وأحدث هواتف Nubia Red Magic، بما في ذلك Nubia Red Magic 5G.