تكنولوجيا: Oppo تعلن رسمياً عن هاتف OPPO Ace2 5G بسعر يبدأ من 566 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo اليوم عن هاتف OPPO Ace2 الذي يأتي بميزة دعم شبكات 5G، مع رقاقة معالج Snapdragon 865، ومعدل تحديث 90Hz، وسعر يبدأ من 566 دولار.

ينطلق هاتف OPPO Ace2 بشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش، والتي تشغل نسبة 91.7% من إطار الهاتف، كما تدعم معدل تحديث 90Hz، ومعدل 180Hz في سرعة اللمس في الشاشة، كما تدعم الشاشة جودة عرض Full HD بلس.

أيضاً يضم هاتف OPPO Ace2 رقاقة معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام، ونظام تبريد 4D، والذي يجمع بين ألياف الكربون إلى جانب غرف حرارية لدعم تبريد الهاتف بكفاءة أعلى، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة ColorOS 7.1.

ويضم هاتف OPPO Ace2 إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 116 درجة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، إلى جانب عدسات mono، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يتميز الهاتف بتصميم زجاجي بألوان متدرجة في الجهة الخلفية، الذي يرتكز على إطار معدني، أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما تأتي خاصية 4D للألعاب لتقدم تجربة واقعية في إستجابة الإهتزازات في الشاشة.

هاتف OPPO Ace2 يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يدعم الهاتف شاحن SuperVOOC Flash بتقنية الشحن السريع وبقدرة 65W، لدعم شحن البطارية خلال 30 دقيقة فقط.

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Oppo تقدم هاتف أيضاً مع تقنية الشحن اللاسلكي السريع Air VOOC بقدرة 40W، لشحن الهاتف بشكل كامل في 56 دقيقة فقط، كما يدعم الهاتف الشحن المعاكس بقدرة 10W.

وتأتي قاعدة الشحن اللاسلكي OPPO Air VOOC بنظام تبريد يرتكز على مروحة تعمل على ثبات حرارة قاعدة الشحن عند مستوى أقل من 39 درجة.

مواصفات هاتف OPPO Ace2 5G

شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش تشغل نسبة 91.7% من إطار الهاتف، وتدعم معدل تحديث 90Hz، ومعدل 180Hz في سرعة اللمس، مع جودة عرض Full HD بلس بدقة 2400 في 1080 بيكسل، ونسبة سطوع 500 nit، ونسبة 100% من ألوان DCI-P3 gamut، وطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla glass 5.

رقاقة معالج Snapdragon 865، مع كرت شاشة Adreno 650.

ذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.0.

نظام تشغيل Android 10، مع واجهة ColorOS 7.1.

اثنان من شرائح SIM.

مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مع فلاش LED وفتحة عدسات f/1.7، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 116 درجة وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait، إلى جانب عدسات mono مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

مكبرات صوتية ستريو، مع Dolby Atmos.

مستشعر للبصمة في الشاشة.

قياسات الهاتف 160.0 في 75.4 في 8.6مم، مع وزن 185 جرام.

يدعم الإتصال بشبكات 5G SA/NSA، و 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11ax، والبلوتوث 5.1، مع منفذ USB C.

بطارية بقدرة 4000 mAh، تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، وتقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 40W من خلال قاعدة الشحن Air VOOC.

هاتف OPPO Ace2 5G ينطلق بألوان الفضي، الرمادي، والأرجواني، بسعر يبدأ من 566 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما تتوفر قاعدة الشحن اللاسلكي السريع OPPO Air VOOC بسعر 35 دولار في 20 من أبريل في السوق الصيني.

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