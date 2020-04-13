تكنولوجيا: Honor تقدم سلسلة هواتف Honor 30 قريباً بتقنية التركيز التلقائي فائق السرعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر Honor في 15 من أبريل للإعلان عن سلسلة هواتف Honor 30، وفي مقاطع فيديو تشويقية نشرت على Weibo، إستعرضت الشركة اليوم تقنية التركيز التلقائي الفائق السرعة في كاميرة الإصدارات القادمة، إلى جانب ميزة التصوير بالحركة البطيئة عند 1920 إطار لكل ثانية.

تجذب شركة Honor الأضواء إليها في الفترة الأخيرة في ترقب لإنطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Honor 30، والتي تتضمن هاتف Honor 30، وHonor 30 Pro، وHonor 30 Pro Plus.

وفي أحدث مقاطع الفيديو التشويقية التي نشرت من الشركة اليوم على Weibo، إستعرضت Honor بعض المواصفات الرئيسية في الإصدارات القادمة، والتي تشمل تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 1920 إطار لكل ثانية، ودعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، كما تدعم كاميرة هواتف Honor 30 ميزة التركيز التلقائي فائق السرعة، مع تثبيت X-axis و AIS.

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كما نشرت Honor لقطة تستعرض فيها سرعة التركيز التلقائي في كاميرة هواتف Honor 30، حيث أكدت عل صعوبة التركيز غالباً في اللقطات التي تصور للحيوانات، إلا أن التركيز التلقائي فائق السرعة في هاتف Honor 30 Pro Plus دعم إلتقاط الصورة بآداء أفضل.

أيضاً من المقرر أن يدعم هاتف Honor 30 Pro Plus بشكل خاص تركيز تلقائي سريع وأكثر دقة، مع معالجة بآداء أكثر كفاءة للجرافيك، حيث تشير التوقعات إلى أن رقاقة معالج Kirin 990 تدعم معالجة أكثر كفاءة في الكاميرة.

من جانب أخر تنطلق هواتف Honor 30 بميزة تسجيل الفيديو بالحركة البطيئة عند 1920 إطار لكل ثانية، ولقد إستعرضت Honor آداء الإصدارات الجديدة في هذه الميزة من خلال مقطع تشويقي أخر، إلى جانب كفاءة تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، مع AIS لتثبيت فائق في تسجيل الفيديو.

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