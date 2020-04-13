Nubia تكشف عن الشعار الجديد لعلامتها التجارية، ويبدو الآن سهلاً وبسيطًا

فاطمة أيت طالب - دبي - كشف الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE، السيد Ni Fei عن صورة وشعار العلامة التجارية الجديدة لـ Nubia. كانت Nubia تملك شعارًا في السابق يصعب قرائته، فقد كان ينتهي بـ ” a ” الذي يبدو مثل ” o “. الشعار الجدد بسيط وسهل القراءة ويمكن التعرف عليه في لمحة.

يقول الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الصينية أن صورة العلامة التجارية الجديدة تستهدف المستخدمين من جيل Gen Z، وهو ما يعني أولئك الذين ولدوا في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

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للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول الأجهزة الجديدة الأولى التي ستستخدم الشعار الجديد، ولكن نتوقع وصول أول جهاز بعد بضعة أشهر من الآن.