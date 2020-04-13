الإعلان رسميًا عن Oppo Reno Ace 2 مع المعالج SD865، وبطارية تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 40W

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من الإعلانات التشويقية، قامت شركة Oppo أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo Reno Ace 2 ليكون بذلك العضو الأحدث في سلسلة هواتف Oppo Reno Series. وكما أكدت لنا شركة Oppo في وقت سابق، فهذا الهاتف يضم المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وأربع كاميرات في الخلف، فضلا عن تقنية الشحن السريع Oppo SuperVOOC 2.0.

يمكن لشاحن بقوة 65W أن يشحن بطارية الهاتف Oppo Reno Ace 2 البالغة سعتها 4000mAh بالكامل في غضون 30 دقيقة فقط. وبغض النظر عن البطارية التي تدعم أيضًا الشحن اللاسلكي بقوة 40W والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10W، فهذا الهاتف يضم كذلك شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz مع العلم بأن هذه الشاشة تمتاز بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل، وتضم مستشعر بصمات الأصابع.

في الخلف، يضم الهاتف Oppo Reno Ace 2 أربع كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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الهاتف Oppo Reno Ace 2 الجديد يضم كذلك ما يصل إلى 12GB من الذاكرة العشوائية LPPDR5، وما يصل إلى 256GB من الذاكرة الداخلية UFS 3.0 مع العلم بأنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 7.1. وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Oppo Reno Ace 2، فهي تشمل منفذ السماعات 3.5mm، ورقاقة NFC و GPS الثنائي التردد.

عمومًا، الهاتف Oppo Reno Ace 2 الجديد سيكون متوفرًا باللونين الأرجواني والرمادي والأسود، وسيُكلف ما يُعادل 565 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وما يُعادل 625 دولارأمريكي لنُسخة 8GB/256GB، بينما ستُكلف نسخة 12GB/256GB ما يُعادل 650 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف متاح الآن بالفعل للطلب المسبق، وسيُعرض للبيع بشكل رسمي يوم 20 أبريل. ولحد الآن ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق الهاتف على الصعيد العالمي.