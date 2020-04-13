أدلة جديدة تُلمح لإقتراب موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Xiaomi عن الهاتف Xiaomi Mi Note 10 في شهر نوفمبر من العام الماضي، والآن يبدو أن الشركة الصينية تستعد لإطلاق نسخة Lite من هذا الهاتف في المستقبل القريب. في الواقع، لقد تم رصد الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite والذي يحمل الإسم الرمزي M2002F4LG وهو يحصل على شهادة المصادقة من إحدى الهيئات التنظيمية في تايلاند، مما يلمح إلى إقتراب موعد الإعلان عن هذا الهاتف.

شهادة المصادقة الممنوحة للهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite لا تكشف لنا عن أي معلومات حول الجهاز، ولكن تم رصد هذا الهاتف في قاعدة بيانات هيئة الإتصالات الفدرالية FCC مما أكد لنا بعض مواصفات هذا الهاتف.

المعلومات المدرجة في قاعدة بيانات هيئة الإتصالات الفدرالية FCC تكشف لنا أن الجهاز اللوحي Xiaomi Mi Note 10 Lite سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.47 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730G، وبطارية بسعة 5260mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، فضلا عن خمس كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المقربة وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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في حين جاء الهاتف Xiaomi Mi Note 10 بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، فإن الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل. ولحد الآن، ليست هناك أي معلومات حول موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite، ولكن من المرجح أن نسمع المزيد عن هذا الهاتف في الأسابيع القليلة المقبلة.