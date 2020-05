الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro يظهران في تسريبات جديدة قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 14 أبريل. وحتى ذلك الحين، فلا تزال التسريبات المتعلقة بهذين الهاتفين تواصل تدفقها إلى الويب بحيث حصلنا اليوم على دفعة جديدة من الصور المسربة والتي تستعرض لنا الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro داخل مجموعة من الأغطية الواقية مما يؤكد لنا مرة أخرى صحة التسريبات السابقة.

وبغض النظر عن التصميم، فهذه التسريبات الجديدة تؤكد لنا كذلك أن تشكيلة OnePlus 8 Series الجديدة ستأتي على الأقل مع ثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأخضر والأرجواني والأسود.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية للهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro، فقد تردد في الأسبوع الماضي أن كلا الهاتفين سيستخدمان المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، وسيدعمان شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة. وعلاوة على ذلك، فكلاهما سيأتيان مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، ومع 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية. ومع ذلك، فإن الهاتف OnePlus 8 Pro سيضم الذاكرة العشوائية LPDDR 5، بينما سيواصل OnePlus 8 إستخدام الذاكرة العشوائية LPDDR4X.

التشابه الآخر بين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro هو أن كلاهما سيحتويان على كاميرات أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وسيدعمان الشحن السريع بقوة 30W على الرغم من حقيقة أن الهاتف OnePlus 8 Pro سيدعم كذلك الشحن اللاسلكي بقوة 30W والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 3W.

التسريب الجديد كشف لنا كذلك أن الهاتف OnePlus 8 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة، بينما سيضم الهاتف OnePlus 8 Pro أربع كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 48 ميغابكسل أيضًا للكاميرا الثانية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الرابعة والأخيرة.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد تردد كذلك الآن أن الهاتف OnePlus 8 سيضم بطارية بسعة 4300mAh بينما سيضم الهاتف OnePlus 8 Pro بطارية أكبر بسعة 4510mAh، وسيحمل شهادة IP68 مما يعني أنه سيكون مُقاومًا للماء والغبار. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عن كلا الهاتفين يوم غد الثلاثاء.

وفيما يخص الأسعار، فقد كشف لنا تسريب سابق أن الهاتف OnePlus 8 سيكلف إبتداءً من 729 يورو لنسخة 8GB/128GB، بينما ستكلف نسخة 12GB/256GB نحو 835 يورو. أما بخصوص الهاتف OnePlus 8 Pro، فهو سيُكلف إبتداءً من 930 يورو لنسخة 8GB/128GB، ونحو 1020 يورو لنسخة 12GB/256GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء ببيع كلا الهاتفين في اليوم 30 أبريل.

