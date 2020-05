وكالة الفضاء الروسية ممتعضة من إيلون ماسك

اتهم رئيس وكالة الفضاء الروسية شركة الفضاء الأمريكية (سبيس إكس) SpaceX المملوكة لرجل الأعمال (إيلون ماسك) Elon Musk بفرض أسعار سلبية لعمليات الإطلاق إلى الفضاء، الأمر الذي يدفع روسيا إلى خفض أسعارها، وأثار رئيس وكالة الفضاء الروسية القضية خلال اجتماع مع الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) Vladimir Putin.

وكتب (ديمتري روجوزين) Dmitry Rogozin رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) Roscosmos على تويتر: “بدلاً من المنافسة الصادقة في السوق لعمليات الإطلاق إلى الفضاء، فإنهم يضغطون من أجل فرض عقوبات ضدنا ويستخدمون سياسة تخفيض الأسعار دون عقاب”.

وقال: “إن وكالة الفضاء روسكوزموس تعمل على تخفيض الأسعار بنسبة تزيد على 30 في المئة على خدمات الإطلاق إلى الفضاء لزيادة حصتنا في الأسواق الدولية، وهذا هو ردنا على تخفيض الشركات الأمريكية الممولة من الميزانية الأمريكية للأسعار”.

وأوضح روجوزين أن سعر السوق لعمليات إطلاق سبيس إكس يبلغ 60 مليون دولار، لكن وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) NASA تدفع ما يصل إلى أربعة أضعاف هذا المبلغ.

ورد إيلون ماسك على الانتقادات عبر

SpaceX rockets are 80% reusable, theirs are 0%. This is the actual problem.

