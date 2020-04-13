شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب العزل المنزلي: ارتفاع المواعدة عبر الإنترنت والإقبال على تطبيقاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار جائحة فيروس كورونا COVID-19 وتطبيق الحظر المنزلي، ارتفع النشاط على تطبيقات المواعدة، حيث زاد الإقبال على العديد من التطبيقات، حيث زاد الإقبال على تطبيق OkCupid بنسبة 10 في المائة في جميع أنحاء العالم منذ مارس 2020، ويسمح العديد من مستخدميه من المواعدة عبر الإنترنت.

وبحسب موقع news18 الأمريكى، فمع زيادة المحادثات على منصتها بأكثر من 20 في المائة، فإن شكلًا جديدًا من المواعدة الافتراضية يبدأ في عصر "المواعدة البطيئة" للأشخاص العازبين، وقالت خدمة المواعدة في بيان لها:" تركز المواعدة الافتراضية على جودة المحادثات والوقت الذي تقضيه معًا، مما يجعل من السهل معرفة ما إذا كان الشخص الذي تتحدث إليه متوافقًا معك، وعندما يتعلق الأمر بالتخطيط لمواعيد افتراضية، يفضل كل من الرجال والنساء أنشطة المشاركة ".

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وفيما يتعلق بأكثر الأشكال شيوعا للمواعدة الافتراضية، فإنها الرسائل النصية بالنسبة لـ 33 في المائة من الرجال و42 في المائة من النساء، أما دردشة الفيديو فتمثل حوالي 32 في المائة من الرجال و13 في المائة من النساء، بينما يعتمد ما يقرب من 27 في المائة من الرجال و21 في المائة من النساء على مكالمات هاتفية جيدة قديمة.

وقالت النتائج إن عدد النساء المنتظرات حتى الآن أكبر من عدد الرجال حتى انتهاء الوباء، وعندما سئل المستخدمين عن النشاط الافتراضي الذي يفضلون القيام به معا، اختار واحد وأربعون بالمائة من الشباب العشاء أو المشروبات، بينما 22٪ يفضلون مشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني معًا، و19 في المائة اختاروا الألعاب والأنشطة عبر الإنترنت.

وقال OkCupid أيضًا أن ما يقرب من 1 من كل 3 أفراد يشعرون بضغط أقل في المواعدة فعليًا، و30 في المائة سعداء فقط لأنهم يمكنهم ارتداء ملابس النوم حتى خلال الموعد الافتراضي.