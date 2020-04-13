تكنولوجيا: لينوفو تؤكد على دعم هاتف Legion المخصص للألعاب لتقنية الشحن السريع بقدرة 90W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة لينوفو رسمياً اليوم على دعم إصدارها المرتقب المخصص للألعاب Legion لتقنية الشحن السريع بقدرة 90W.

تتوالى الإعلانات التشويقية التي تقدم من لينوفو حول هاتف Legion المخصص للألعاب، وفي أحدث الإعلانات التشويقية التي نشرت اليوم، أكدت لينوفو على أنها ستقدم Legion بقدرة أعلى في تقنية الشحن السريع من المقدمة في الأسواق حتى الآن.

كانت شركة Oppo قد قدمت خلال الفترة الماضية شاحن SuperVOOC Flash بقدرة تصل إلى 65W، الذي دعم شحن بطارية هاتف Reno Ace بقدرة 4000 mAh خلال 27 دقيقة فقط، بينما جاء هاتف Black Shark 3 بقدرة بطارية 4720 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W لدعم شحن الهاتف في 38 دقيقة فقط.

Advertisements

من جانب اخر لم يكشف إعلان لينوفو التشويقي عن الوقت الذي يستغرقه شحن بطارية هاتف الألعاب المرتقب Legion بشكل كامل، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الشاحن المميز بقدرة 90W سيدعم شحن الهاتف في أقل من 25 دقيقة، وذلك وفقاً لقدرة البطارية التي تدعم الهاتف.

يذكر أن شركة لينوفو أكدت حتى الآن على أن هاتف Legion يأتي قريباً برقاقة معالج Snapdragon 865، مع نظام تبريد جديد و 14 من مستشعرات الحرارة، ومن المتوقع أن تقدم لينوفو تفاصيل جديدة حول هذا الإصدار خلال الأسابيع المقبلة وحتى الإعلان الرسمي في الربع الثاني من 2020.

المصدر

اعلان





