تسريب جديد يكشف لنا عن تصميم ومواصفات الجهاز اللوحي Huawei MatePad

فاطمة أيت طالب - دبي - تم في الأسبوع رصد صورة للجهاز اللوحي Huawei MatePad T والتي كشفت لنا عن تصميمه، ولكن تبين الآن أن هذا ليس هو الجهاز اللوحي الوحيد الذي ستُعلن عنه شركة Huawei قريبًا، فقد ظهر تسريب جديد لجهاز لوحي آخر يُدعى Huawei MatePad.

هذا التسريب عبارة عن ملصق في متجر في الصين، وهو الملصق الذي يكشف لنا عن تصميم الجهاز اللوحي Huawei MatePad مع بعض الميزات. هذا الجهاز اللوحي يضم شاشة بدقة 2K وبحجم 10.4 إنش. وفي الواجهة الخلفية، يضم هذا الجهاز اللوحي فلاش LED والكاميرا الأساسية التي تردد أن دقتها تبلغ 8 ميغابكسل. وعلى الرغم من عدم وضوحها في هذه الصورة، يُقال أن لدى Huawei MatePad كاميرا أخرى في الأمام تمتاز بدقة 8 ميغابكسل أيضًا.

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يحتوي جهاز Huawei MatePad كذلك على منفذ USB Type-C في الأسفل، وسيدعم القلم الإلكتروني M-Pen، كما أنه سيكون متوفرًا باللونين الأبيض والرمادي. وبصرف النظر عن ذلك، فالملصق يكشف لنا كذلك أن الجهاز اللوحي Huawei MatePad سيضم المعالج HiSilicon Kirin 810، وبطارية بسعة 7250mAh، كما أنه سيأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1.

Huawei MatePad سيكون متوفرًا في نسختين، واحدة تدعم LTE والأخرى تدعم WiFi فقط. وبالنسبة للنسخة الأولى، فهي ستكون متوفرة في خيارين هما 4GB/64GB و 6GB/128GB، في حين ستكون النسخة الثانية متوفرة في خيارين هما 4GB/64GB و 4GB/128GB.