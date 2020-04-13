40 في المئة من المستخدمين الصينيين سيؤجلون قرار شراء هواتفهم الذكية التالية

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للتقرير الأحدث من مؤسسة Strategy Analytics المتخصصة في بحوث والذي يتمحور حول نوايا الشراء لدى المستهلكين في ظل تفشي فيروس كورونا، فإن نسبة كبيرة من المستهلكين في الصين سيؤجلون قرار شراء هواتف ذكية جديدة. وتم في هذه الدراسة إستطلاع أراء 1300 مالك للهواتف الذكية في الصين بين 23 و 25 مارس.

نحو 37 في المئة من الأشخاص الذين شملهم إستطلاع الرأي سيؤجلون قرار شراء الهاتف الذكي التالي في ظل تفشي فيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك، خطط 32 في المئة من المستخدمين للترقية إلى هواتف 5G لكنهم قرروا الإنتظار بدلاً من ذلك. سيُواصل 28 في المئة من المستخدمين الذين شملهم الإستطلاع شراء هاتف جديد كما خططوا قبل تفشي فيروس كورونا، بينما أجاب 9 في المئة أنهم لن يشتروا جهازًا جديدًا تحت أي ظرف من الظروف.

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من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى أن 41 في المئة من مستخدمي آبل في هذا الإستطلاع يخططون للترقية إلى هواتف الـ iPhone الجديدة عندما يتم إطلاقها بغض النظر عن الوضع الحالي. وفقًا لمؤسسة Strategy Analytics، في حين أن سلاسل التوريد والمصانع والمتاجر تعود ببطء إلى ظروف العمل العادية، فإن حجم الطلب من المستهلكين سيستغرق وقتًا أطول للتعافي دون تحديد إطار زمني.

سيتعين على البائعين وشركات الإتصالات أيضًا تحفيز المستهلكين بعروض مغرية على الأجهزة الجديدة من أجل العودة إلى الأهداف المُقدرة سابقًا على مستوى المبيعات.