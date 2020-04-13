بلومبرج: هواتف iPhone 5G تتميز بتصميم يشبه iPad Pro

أفاد تقرير من وكالة بلومبرج بأن شركة آبل تستعد لإعادة تصميم أجهزة آيفون (iPhone 5G) مع استعارة التصميم من أحدث أجهزة حواسيبها اللوحية آيباد، وذلك كجزء من تحديث الخريف الكبير الذي سيشهد إضافة قدرات الجيل الخامس (5G) إلى ما يصل إلى أربعة نماذج جديدة للهاتف، إلى جانب إطلاق ملحقين رئيسيين جديدين.

ومن بين نماذج آيفون الأربعة الجديدة في مجموعة (iPhone 5G)، سيحتوي هاتفان على الأقل على هيكل معاد تصميمه بحواف مسطحة من الفولاذ المقاوم للصدأ بدلاً من التصميم المنحني الحالي، مع جوانب مسطحة وزوايا دائرية أكثر حدة مثل التصميم الحالي لحاسب (iPad Pro).

وتطور آبل أيضًا إصدارًا أصغر وأرخص من مكبر الصوت المنزلي الذكي (HomePod)، بحيث سيكون حجم الإصدار الجديد نحو نصف حجم الإصدار الأصلي مع الحفاظ على تصميم مماثل، على أن يتم إصداره في وقت مبكر من هذا العام.

كما تطور الشركة الملحق اللاسلكي المسمى (Apple Tags)، الذي يسمح للمستخدمين بتتبع الأشياء، مثل المفاتيح والمحافظ، وتخطط آبل لتزويده بغطاء جلدي من تصميمها مع سلسلة مفاتيح لإرفاقه بالأشياء.

Advertisements

ووفقًا للمعلومات بشأن خريطة طريق المنتجات، فإن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تطور إصدارًا جديدًا من (MacBook Pro) و (Apple TV) و (iMac) إلى جانب نموذج محدث منخفض التكلفة من (iPad).

وقال التقرير: “يمكن إطلاق بعض أجهزة آيفون الجديدة بعد عدة أسابيع من المعتاد بسبب الاضطرابات التي سببها فيروس كورونا المستجد، وذلك بالرغم من أن عملية إطلاق الأجهزة لا تزال ضمن الجدول الزمني النموذجي لحدث الخريف، مع العلم أن شركة آبل لم تبلغ الموردين بأي تأخيرات كبيرة، ومن المتوقع أن يسافر مهندسوها إلى الصين وينتهون من تصميم المنتجات في شهر مايو”.

ويدعم التقرير الشائعات القائلة إن آبل نماذج (iPhone Pro) القادمة تشمل ثلاث كاميرات في الخلف، في حين تتضمن الهواتف المنخفضة التكلفة كاميرتين، وستضيف آبل نظام (LIDAR) الثلاثي الأبعاد الذي ظهر لأول مرة مع (iPad Pro) الصادر في شهر مارس إلى أجهزتها الرائدة، مما يمهد الطريق للتقدم في تطبيقات الواقع المعزز.

ومن المقرر أن تتضمن جميع الهواتف ترقية كبيرة للمعالج مع التركيز على تسريع الذكاء الاصطناعي ومهام الواقع المعزز، مع تقليل حجم النتوء الموجود في أعلى الشاشة الذي يحتوي على كاميرا (TrueDepth)، وتقول بلومبرج إن شركة آبل تستكشف طرقًا لإزالة النتوء بالكامل في السنوات المقبلة.