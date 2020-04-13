شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب ضخم يقترب من الأرض هذا الشهر وناسا تعتبره "خطرا محتملا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صوّر فلكيون كويكبا ضخما بما يكفى ليوصف بأنه "خطر محتمل" من قبل وكالة ناسا، وهو يتحرك بسرعة كبيرة فى مسار قريب من الأرض، وتتسارع حركة الكويكب 52768 (1998 OR2)، الذى تتبعه ناسا، حول النظام الشمسى على مسار أطلق عليه "نهج قريب من الأرض". ولكن الكويكب لا يشكل أى تهديد للأرض وبدلا من ذلك، فإن تحركه يعد بفرصة عظيمة لعلماء الفلك لفحصه عن قرب بالنسبة للمعايير الفضائية.

وسيتخطى الكويكب الكرة الأرضية فى 29 أبريل، ليكون على مسافة 6.29 مليون كم، حسب روسيا اليوم.

وقال عالم الفيزياء الفلكية جيانلوكا ماسى، رئيس مشروع التلسكوب الافتراضى، من المحتمل أن يكون الكويكب ساطعا بما يكفى فى ليلة اقترابه الوثيق من الأرض، حتى يمكن رؤيته من خلال التلسكوبات والمناظير الأساسية.

وفى حديثه مع "إكسبريس"، أوضح أنه التقط صورة لصخرة الفضاء من مرافق التلسكوب الفضائى فى Ceccano، إيطاليا.

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والتُقطت الصورة المدهشة عندما كان الكويكب على بعد زهاء 10 ملايين ميل (16.1 مليون كم) من الأرض.

وقال الدكتور ماسى على موقعه فى الإنترنت: "إن الكويكب فى وسط الصورة، مرئيا كنقطة ضوء حادة. وتتبع التلسكوب الحركة الظاهرة لـ 1998 OR2".

وعندما تحلّق الكويكبات والمذنبات حول النظام الشمسى، غالبا ما تدخل إلى جوار الأرض الكونى وأحيانا تعبر مدار الأرض.

وحددت وكالة ناسا الكويكب OR2 على أنه يحتمل أن يكون خطرا، بسبب حجمه الهائل، إلا أنه لا يشكل أى تهديد للأرض، حيث درس الفلكيون مداره منذ عام 1998.