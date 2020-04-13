غوغل تطلق تقنية تساعد ضعيفي البصر على الكتابة في الهواتف

أطلقت وزارة الصحة المصرية، السبت، خدمة الرد الآلي عبر تطبيق "واتساب" للرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد. تمكن الخبراء في غوغل من تطوير تقنية فريدة تسهل على المكفوفين وضعيفي البصر الكتابة في الهواتف الذكية.
وتعتمد التقنية الجديدة على لوحة مفاتيح مكونة من 6 أرقام كبيرة تظهر على الشاشة، وبمجرد الضغط على أحدها يصدر الهاتف صوتا بالحرف المرادف للرقم المذكور، ولكتابة حرف A على سبيل المثال يجب الضغط على رقم 1، ولكتابة B يتوجب الضغط على رقم 1 و2 معا.
وللاستفادة من هذه الميزة يجب على صاحب الهاتف التوجه إلى إعدادات الهاتف، ومن ثم الضغط على خيار "خيارات متقدمة"، وبعدها ضغط خيار TalkBack، ومن ثم خيار "تفعيل".
وللاستفادة بشكل أفضل من هذه الميزة يوصي الخبراء بحمل الهاتف بصورة أفقية لكي تمتد لوحة المفاتيح الافتراضية على عرض الشاشة.
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