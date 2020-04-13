شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Call of Duty: Warzone تتخطى أكثر من 50 مليون لاعب حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب شهر واحد من إطلاقها، تمكنت لعبة Call of Duty: Warzone المملوكة لشركة Activision من الوصول إلى أكثر من 50 مليون لاعب مشارك في اللعب حتى الآن، مما يجعلها أحد الألعاب الأكثر انتشارا، حيث كشفت الشركة عن هذه الإحصائيات في منشور لها عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وبحسب موقع engadget فقد حصلت اللعبة على هؤلاء الـ 50 مليون لاعب عبر مختلف المنصات بما في ذلك PC وXbox One وPS4، وهو ما يجعلها تمتلك قاعدة لعب ضخمة على مختلف المنصات، وذلك على الرغم النجاح المستمر للعناوين المنافسة في ألعاب التصويب مثل PUBG، Apex Legends، Fortnite، ورغم أن منافسات وضع battle royale يتوافر بشكل مجاني لجميع اللاعبين، إلا أن هذا الرقم لا يزال ضخمًا وتم تحقيقه في فترة زمنية قصيرة.

وقد كشفت Activision بشكل منتظم عن تزايد قاعدة اللاعبين، بداية من 6 ملايين في أول 24 ساعة منذ إطلاق اللعبة، ثم 15 مليون لاعب في أول أربعة أيام، ثم وصلت اللعبة بعد 10 أيام فقط إلى 30 مليون لاعب لكي تصبح العنوان الأكثر تحميلاً في تاريخ ألعاب Call of Duty.

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على جانب أخر أعلنت شركة جوجل أن خدمة Stadia للألعاب الإلكترونية أصبحت متاحة بالمجان للمستخدمين اعتبارا من يوم الأربعاء 8 أبريل، فيما أشارت شركة جوجل عبر موقعها الرسمي إلى أن الخدمة ستكون متوفرة بالمجان لمدة شهرين للمشتركين بها في 14 دولة، وذلك بحسب موقع engadget الأمريكى.

وبحسب التقرير، فمن لا يملك اشتراكا سابقا في الخدمة عليه تسجيل دخوله في Google Stadia عبر حساب جديد في غضون يومين اعتبارا من 8 أبريل الجاري، ليتمكن من الاستفادة من الميزة الجديدة، فيما يرى الخبراء في جوجل أن هذه الخطوة ستساعد في التخفيف عن الناس في زمن الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار عدوى كورونا، وتحفزهم على البقاء في المنازل وعدم الاختلاط بالآخرين.