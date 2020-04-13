شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات .. هكذا يمكنك إجراء فيديو كول جماعية على Google Duo والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تطبيق Google Duo واحد من أبرز تطبيقات مكالمات الفيديو الموجودة حاليا، حيث يوفر الكثير من المميزات للمستخدمين، فضلا عن كونه تطبيق مجاني، حيث يتيح التطبيق إمكانية إجراء مكالمة فيديو مع ما يصل إلى 12 شخصًا في الوقت نفسه، ويقدم جودة فيديو وصوت رائعة، وفيما يلى نعرض كيفية إجراء فيديو كول جماعية على Google Duo كما يلى: تثبيت وتشغيل Google Duo تثبيت وتشغيل Google Duo - قم بتحميل وتثبيت التطبيق على هاتفك الذكى. - قم بإدخال رقم هاتفك، حيث ستحصل على رمز التحقق في رسالة نصية. - بمجرد التحقق من رقم هاتفك، سيكون التطبيق جاهز لبدء مكالمات الفيديو مع أصدقائك. - يمكن أيضا ربط حسابك في جوجل لتتمكن جهات الاتصال لديك من الاتصال بك باستخدام التطبيق. إجراء المكالمات: إجراء المكالمات: -افتح تطبيق Google Duo في هاتفك. Advertisements - قم بالموافقة على أذونات الوصول إلى الميكروفون والكاميرا وجهات الاتصال. - اسحب الشاشة من أسفل لأعلى للوصول إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بك. - اضغط على زر Create group أسفل مربع حوار البحث في جهات الاتصال. - ضع اسم للمجموعة. - حدد جهات الاتصال لإضافتها إلى مجموعة. - اضغط على خيار Done. - اضغط على زر Start في الأسفل. - عند إجراء المكالمة، سيصل إشعار للجميع، ولكن لا يحتاج الجميع إلى الرد، كما يمكنك أيضًا إرسال رسالة فيديو إلى المجموعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: بالخطوات .. هكذا يمكنك إجراء فيديو كول جماعية على Google Duo لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.