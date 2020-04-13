شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق تحديا جديدا لإنشاء أدوات مخصصة للقمر.. اعرف شروطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تحلم يتصميم شيء يتم وضعه على سطح القمر، فهذه هي فرصتك من وكالة ناسا، حيث أن مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع للوكالة، أصدر تحديًا عامًا لتصميم أدوات صغيرة يمكن أن تدعم وجودًا إنسانيًا طويل المدى على القمر، واستوحى اسم المسابقة من الفيلم الناجح "Honey، I Shrunk the Kids" الذي ظهر لأول مرة في عام 1989.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال صباح بوكس، خبير التكنولوجيا في مختبر الدفع النفاث، في بيان لوكالة ناسا: "الحمولات الصغيرة مهمة"، مضيفا: "ستسمح لنا بتطوير التقنيات للقيام بالمزيد من التنقيب والعلوم على منصات أصغر وأكثر تنقلا".

ووفقاً لبيان ناسا، فإن المشاركين في المسابقة لديهم فرصة للفوز بجزء من 160،000 دولار سيتم توزيعها بين الجوائز في فئات مختلفة.

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وتأمل الوكالة في خلق وجود بشري مستدام على القمر يدعم كل من البحث العلمي، وفى المستقبل مهمة طاقم إلى المريخ.

ولكن لاستكشاف القمر، سيحتاج الباحثون ورواد الفضاء في المستقبل إلى تجنيد مجموعة من الروبوتات، حيث تطور وكالة ناسا بالفعل مركبات فضائية للقمر مثل VIPER، والتي ستسافر إلى القطب الجنوبي للقمر بحثًا عن الجليد المائي.

ولكن من المحتمل أن تغطي المركبات المتجولة الصغيرة مساحة أكبر وتجمع بيانات علمية مهمة باستخدام وقود وقوة أقل، وفي التحدي الجديد، تبحث الوكالة عن أشخاص يقدمون تصميمات للأحمال الصغيرة، لا يزيد حجمها عن قطعة صابون، والتي يمكن أن تصل إلى القمر، وتساعد في جمع البيانات.

يجب ألا يزيد حجم التصاميم عن 3.9 بوصة × 3.9 بوصات × 1.9 بوصة (100 ملم × 100 ملم × 50 ملم ولا يزيد وزنها عن 0.8 رطلاً. (0.4 كيلوجرام)، وسيتم قبول التصميمات حتى 1 يونيو.