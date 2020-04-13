شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تكتشف التطبيقات التى يمكنها الوصول للكاميرا والميكروفون على الأيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن العديد من التطبيقات عند تثبيتها تطلب إذن الوصول إلى الكاميرا والميكروفون مثل تطبيقات محادثات الفيديو والألعاب الجماعية وغيرها من التطبيقات، وبمرور التطبيقات قد ينسى المستخدم التطبيقات التى منحها حق الوصول إلى الكاميرا والميكروفون، لكن لو أراد المستخدم مراجعة هذه التطبيقات فيمكن اتباع الخطوات التالية:

كيفية التحقق من تطبيقات هاتفك التى يمكنها الوصول إلى الكاميرا والميكروفون:

- افتح الإعدادات.

- انزل إلى الأسفل واضغط على الخصوصية

- اضغط بعد ذلك على الميكروفون.

- قم بإيقاف وصول التطبيقات غير المرغوب بها إلى الميكروفون.

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- عد إلى إعدادات الخصوصية واضغط على الكاميرا.

- اضغط على زر التبديل بجوار أي تطبيقات ترغب في إيقاف وصوله إلى الكاميرا

كما يمكن للمستخدم أيضا التحقق من وصول التطبيقات إلى بيانات الموقع الخاصة بك، وذلك من خلال الضغط على خدمات الموقع Location Services لتخصيصها.

الجدير بالذكر أن تقرير حديث كشف أن شركة أبل قد تعلن عن سلسلة iPhone 12 5G في سبتمبر، وستقوم بتأخير Pro Max حتى أكتوبر، ويتفق بعض المحللين مع هذه التوقعات، بينما يعتقد آخرين أنه لن يكون هناك تأخير، لكن أحدث مذكرة بحثية أعدها المحلل جيف بو من GF Securities تشير إلى أن خطط آبل قد تعتمد على إطلاق ثلاثة طرازات من iPhone 12 في سبتمبر، وواحد في أكتوبر.

وبحسب موقع phonearena يعتقد المحلل المعني أن الجدول الزمني للتطوير لنماذج iPhone 12 قد تأخر على الأرجح بسبب حظر السفر الحالي وتأخير رحلات الشحن المرتبطة مباشرة جائحة COVID-19، لكنها ليست المرة الأولى التي نسمع فيها هذه الادعاءات.

وبحسب ما ورد تم تمديد المرحلة الحالية من اختبار التحقق الهندسي (EVT) المخصص لهاتف iPhone 12 لمدة أسبوعين حتى أواخر أبريل.