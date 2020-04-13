شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجرى تغييرا جديدا بمحرك البحث للمساعدة فى مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل، عن إجراء تغييرات على نتائج البحث لتسهيل العثور على خيارات الرعاية الصحية الافتراضية، فالعديد من الأطباء والعيادات فررت الحد أو وقف الزيارات للحد من انتشار COVID-19 ، لكن لا يزال الناس بحاجة إلى الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية، سواء كانت ذات صلة بـ COVID-19 أم لا .

ويبدو أن التغييرات، التي سيتم طرحها هذا الأسبوع تعمل على توفير خدمات الخدمات الصحية عن بعد، والتي شهدت زيادة كبيرة في الطلب بسبب تفشى فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكره موقع " theverge"، سيتمكن مقدمو الرعاية الصحية الذين يقدمون خيارات رعاية افتراضية من إضافة رابط إلى موقع الرعاية الافتراضية الخاص بهم على ملف تعريف أعمالهم، وسيظهر هذا الرابط في كل من نتائج البحث وخرائط جوجل، حتى يمكنك من خلالها إعداد مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو مع أخصائي طبى.

وإذا كان لدى مقدم الرعاية الصحية صفحة مخصصة للمعلومات ذات الصلة بـ COVID-19، فإن جوجل تقول إنها ستظهر تلقائيًا رابطًا لتلك الصفحة أيضًا.

كما ستبدأ جوجل أيضًا في إبراز منصات الرعاية الافتراضية المتاحة على نطاق واسع في بطاقة مستقلة في نتائج البحث عند البحث عن مصطلحات تتعلق بالعناية الفورية.

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وسيتم ربط هذه البطاقة بمنصة الرعاية الافتراضية، وستظهر معلومات مثل السعر لموعد ما إذا لم يكن لديك تأمين، فيتم إطلاق هذا الإصدار التجريبى في الولايات المتحدة، ويمكن للناس أن يبدأوا في رؤية روابط للرعاية الافتراضية التي تقدمها مجموعات طبية بعينها في نتائج البحث بدءًا من اليوم.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، لن تعرض جوجل هذه الميزات الجديدة إذا كنت تبحث عن حالات أو أعراض COVID-19، فتحتاج إلى إجراء عمليات بحث أكثر تحديدا للرعاية لرؤيتها.

وأطلقت جوجل بطاقات معلومات محسنة في نتائج البحث للمصطلحات المتعلقة بفيروس كورونا، وموقع ويب مخصص مع موارد حول COVID-19.

وتقدم الشركة أيضًا وصولًا مجانيًا إلى الميزات المتقدمة لـ Google Meet "خدمة عقد المؤتمرات عبر الفيديو" لمساعدة العائلات والطلاب والعمال الذين هم في المنزل على التواصل أثناء الوباء.