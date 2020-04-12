تكنولوجيا: LG تقدم الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية بعلامة LG VELVET التجارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة LG في بيان صحفي مؤخراً، على خططها لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة بعلامة “LG Velvet” التجارية، والتي تأتي بلغة جديدة في التصميم.

تراجعت حصة LG في سوق الهواتف الذكية خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي حققت العملاق الكوري سامسونج تقدم ثابت في مبيعات الهواتف الذكية مما دعمها في السيطرة على حصة أكبر في سوق الهاتف، إلا أن شركة LG بدأت في وضع إستراتيجية جديدة للعودة للمنافسة في سوق الهاتف بعلامة تجارية مميزة في الهواتف الذكية.

أكدت LG على أن علامتها الجديدة في الهواتف الذكية تنطلق قريباً بعنوان “LG Velvet”، ولقد قدمت الشركة إعلان تشويقي مؤخراً تكشف من خلاله على اللمحات الأولى لتصميم الإصدار القادم، من خلال صورة ثلاثية الأبعاد للهاتف، كشفت عن تصميم قطرات الماء في الكاميرة الخلفية، مع تصميم 3D arc في الجهة الخلفية للهاتف، وأيضاً زجاج منحني في الجهة الأمامية والخلفية.

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ولقد أكدت LG على خططها للإبتعاد عن إختيار تسمية بالأرقام لسلسلة هواتفها الجديدة، كما تتجه الشركة لإختيار تسمية تعبر بشكل أفضل عن لغة التصميم المقدمة في الهاتف.

كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن شركة LG تدعم إصدارها القادم من هواتفها الذكية برقاقة معالج Snapdragon 765 المتوسطة، أيضاً تعد لغة التصميم المنحني في الشاشة كتغيير جديد في هواتف LG، وهو تصميم مختلف عن لغة التصميم التي تتجه إليها سامسونج في الفترة الأخيرة.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن LG تخطط لعقد مؤتمرها القادم في 15 من مايو لكشف النقاب عن هاتفها الجديد، إلا أن LG لم تؤكد على موعد الحدث بشكل رسمي حتى الآن.

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