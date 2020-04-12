إطلاق المدرسة الالكترونية 'الأولى من نوعها' في العراق

وتوفر المدرسة "المتميزة بسهولة التصفح والسرعة، للكوادر التدريسية العاملة في المراحل الابتدائية والثانوية قدرة مشاركة المواد الدراسية الرسمية المقرة من قبل وزارة التربية مع الطلبة عبر الإنترنت"، بحسب شركة "ايرثلنك" لخدمات الانترنت.وأضافت الشركة، أن "منصة المدرسة الإلكترونية تحتوي في مرحلتها الأولى على مختلف المواد التي تُدرس كمناهج وزارية في المدارس الابتدائية والثانوية في العراق، والتي سنعمل على رفدها بالمزيد من المواد التعليمية تباعاً".

وتابعت، أن "فريق مطورينا يعمل على إضافة المزيد من الميزات في المرحلة الثانية من المشروع، إذ ستتم إضافة ميزة التواصل المباشر بين الطلبة والأهالي وبين الكوادر التدريسية عبر المنصة".



وكانت وزارة التربية أعلنت، الأربعاء الماضي، عن إطلاق "منصة العراق التعليمية" للطلبة، مشيرة الى أن المنصة تتميز بضمان الوصول الآمن والسريع للدروس التعليمية دون الحاجة إلى سعات كبيرة في شبكات الانترنت.