شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من تطبيقات لكتب.. خدمات مجانية يمكنك الآن الحصول عليها مجانا بفضل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا على مستوي العالم، تتخذ الشركات والأفراد والحكومات خطوات لتخفيف الضغط على الناس، حيث تتضمن بعض هذه الخطوات - التي تتخذها الشركات - تقديم خدمات مجانية، مما يمنح مزايا معينة لشرائح مختلفة من المجتمع، وفيما يلى نعرض أبرز المزايا التى وفرتها شركات التكنولوجيا للمستخدمين كما يلى:

- أبل: تقديم تطبيقين مجانًا لمدة 90 يومًا

تقدم شركة آبل المُصنعة لأجهزة أيفون تطبيقي Final Cut Pro X وLogic Pro X واللذان يعملان كأدوات يستخدمها المهنيين المبدعين وكذلك الطلاب بشكل مجاني، حيث يحتوي تطبيق Final Cut Pro X على نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا، والتي تم تمديدها الآن إلى 90 يومًا، ومن ناحية أخرى، لم يكن لدى Logic Pro X أي فترة تجريبية مجانية ولكنه متاح الآن لمدة 90 يومًا.

- جوجل: الوصول المجاني إلىHangouts Meet

الميزات المتوفرة عادةً في إصدار Enterprise من G Suite وG Suite Enterprise للتعليم وستكون متاحة بدون أي تكلفة إضافية لجميع العملاء حتى 1 يوليو، وقد تم توفير بعض الميزات المتقدمة في خدمة المؤتمرات عبر الهاتف Google Meet مجانًا حتى 30 سبتمبر.

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- مايكروسوفت: تجربة مجانية لمدة ستة أشهر من Microsoft Teams

تقدم شركة مايكروسوفت أيضًا وصولًا مجانيًا إلى أداة الاتصال المتميزة Microsoft Teams التي تتيح للمستخدمين مشاركة المستندات والدردشة المرئية والمزيد.

LinkedIn: وظائف شاغرة مجانية

تقدم LinkedIn إعلانات مجانية عن الوظائف لتسريع التوظيف يالمناصب المهمة المطلوبة حاليا تزامنا مع جائحة Covid-19 العالمي، كما ستعزز الوظائف العاجلة وتوظف الموارد من الصناعات - بما في ذلك الرعاية الصحية والسوبر ماركت والمستودعات وتوصيل الشحن والمنظمات غير الربحية العاملة في الإغاثة في حالات الكوارث - في حاجة ماسة

Audible: كتب مسموعة مجانية للأطفال بست لغات

تقدم Audible كتبًا صوتية مجانية للأطفال والمراهقين تزامنا مع غلق كانت المدارس مغلقة"، وتتوفر هذه الكتب المسموعة أيضًا بست لغات - الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والألمانية واليابانية.