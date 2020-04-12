تكنولوجيا: من تطبيقات لكتب.. خدمات مجانية يمكنك الآن الحصول عليها مجانا بفضل كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا على مستوي العالم، تتخذ الشركات والأفراد والحكومات خطوات لتخفيف الضغط على الناس، حيث تتضمن بعض هذه الخطوات - التي تتخذها الشركات - تقديم خدمات مجانية، مما يمنح مزايا معينة لشرائح مختلفة من المجتمع، وفيما يلى نعرض أبرز المزايا التى وفرتها شركات التكنولوجيا للمستخدمين كما يلى:- أبل: تقديم تطبيقين مجانًا لمدة 90 يومًا
تقدم شركة آبل المُصنعة لأجهزة أيفون تطبيقي Final Cut Pro X وLogic Pro X واللذان يعملان كأدوات يستخدمها المهنيين المبدعين وكذلك الطلاب بشكل مجاني، حيث يحتوي تطبيق Final Cut Pro X على نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا، والتي تم تمديدها الآن إلى 90 يومًا، ومن ناحية أخرى، لم يكن لدى Logic Pro X أي فترة تجريبية مجانية ولكنه متاح الآن لمدة 90 يومًا.
- جوجل: الوصول المجاني إلىHangouts Meet
الميزات المتوفرة عادةً في إصدار Enterprise من G Suite وG Suite Enterprise للتعليم وستكون متاحة بدون أي تكلفة إضافية لجميع العملاء حتى 1 يوليو، وقد تم توفير بعض الميزات المتقدمة في خدمة المؤتمرات عبر الهاتف Google Meet مجانًا حتى 30 سبتمبر.
تقدم شركة مايكروسوفت أيضًا وصولًا مجانيًا إلى أداة الاتصال المتميزة Microsoft Teams التي تتيح للمستخدمين مشاركة المستندات والدردشة المرئية والمزيد.
LinkedIn: وظائف شاغرة مجانية
تقدم LinkedIn إعلانات مجانية عن الوظائف لتسريع التوظيف يالمناصب المهمة المطلوبة حاليا تزامنا مع جائحة Covid-19 العالمي، كما ستعزز الوظائف العاجلة وتوظف الموارد من الصناعات - بما في ذلك الرعاية الصحية والسوبر ماركت والمستودعات وتوصيل الشحن والمنظمات غير الربحية العاملة في الإغاثة في حالات الكوارث - في حاجة ماسة
Audible: كتب مسموعة مجانية للأطفال بست لغات
تقدم Audible كتبًا صوتية مجانية للأطفال والمراهقين تزامنا مع غلق كانت المدارس مغلقة"، وتتوفر هذه الكتب المسموعة أيضًا بست لغات - الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والألمانية واليابانية.
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