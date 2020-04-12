شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مليار تثبيت لتطبيق TikTok على متجر أندرويد بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت شعبية تطبيق TikTok هذه الأيام، حيث أصبح ثاني أكثر التطبيقات المجانية التي تم تنزيلها على متجر بلاي ستور خلال نهاية شهر مارس الماضى، وقد أصبح الآن شائع جدًا لدرجة أن عمليات تحميله تجاوزت مليار عملية تثبيت على متجر أندرويد.

وبحسب موقع androidpolice الأمريكى، فعلى الرغم من أن TikTok قد اكتسب شعبية كبيرة خلال العام الماضي، يبدو أن الوباء المستمر عزز تنزيلاته، فقد نمى التطبيق بالفعل من المركز الثالث في قسم التطبيقات المجانية إلى المركز الثاني، وقد تجاوز الآن حد المليار.

ويرجع نمو التطبيق لأنه مصدر مجاني للترفيه، كما اتخذ TikTok أيضًا تدابير لتقليل استهلاك النطاق الترددي، حيث أن الاستخدام المكثف للخدمة يمكن أن يكون له تأثير على الاتصال بالإنترنت بشكل عام.

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يذكر أن منصة "تيك توك" وفرت ميزة جديدة للوالدين والتى تعرف بوضع أمان العائلة أو Family Safety، والتى تتيح للوالدين التحكم وإدارة زمن استخدام التطبيق لأبنائهم، حيث يمكنهم تقييد من يمكنه إرسال الرسائل الخاصة لأولادهم أو حتى إلغاء الميزة بالكامل، فضلاً عن وضع التقييد الذي يقيد ظهور المحتوى غير الملائم لأطفالهم وأعمارهم، وذلك بحسب ما نشره التطبيق عبر مدونته الرسمية.

وكان تطبيق تيك توك قد أطلق في أبريل الماضي ميزة تحديد زمن استخدام التطبيق للمستخدم نفسه، لكنه الآن أصبح يوفر هذه الميزة لتعمل فقط على مشاهدة الفيديوهات في دفق المنشورات، فيما تعاون تيك توك مع مجموعة من أبرز أصحاب القنوات الشهيرة لإنشاء فيديوهات منبثقة تظهر لك، لتخبر المستخدم أنه قد استخدم التطبيق لوقت طويل وتشجع على أخذ فاصل والتوقف عن تصفح المزيد من الفيديوهات.