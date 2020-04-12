شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أرقام.. أندرويد ينتصر على أيفون فى عدد المستخدمين خلال الربع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت مؤسسة شركاء أبحاث ذكاء المستهلك (CIRP) بعض البيانات الجديدة اليوم والتى تشير إلى أنه خلال الربع الأول من هذا العام، كانت 56 ٪ من الهواتف الذكية التي تم تنشيطها في الولايات المتحدة عبارة عن هواتف أندرويد، بينما كانت 44 ٪ المتبقية عبارة عن هواتف أيفون تعمل بنظام iOS، وذلك بحسب موقع 9to5Mac الأمريكى.

ومقارنة بالعام الماضي، خسر أندرويد 8 نقاط مئوية (وهو ما يعني بالطبع أن iOS أضاف تلك النقاط المئوية 8)، وخلال الربع الأول من عام 2018، فضلت عمليات التنشيط الأمريكية أندرويد بنسبة 68٪ إلى 32٪ لنظام أبل.

وفي عامي 2017 و2016، بلغت حصة أندرويد في الربع الأول من عمليات تنشيط الهواتف الذكية 62٪ و58٪ على التوالي، لذلك يبدو أنه فيما يتعلق بشركة أبل، كان هذا أفضل ربع أول لأيفون منذ عام 2016، وعلى الصعيد العالمي، يقدر أن يمتلك أندرويد حوالي 86٪ من سوق الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، وهو أمر مدهش عندما تفكر في أنه في عام 2009 كان لديه حصة 3.9٪ وفقط 0.5٪ في عام 2018.

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وكان نظام iOS من أبل في المركز الثالث بنسبة 14.4٪ في عام 2009 والرابع مع شريحة 8.2٪ من فطيرة الهواتف الذكية العالمية خلال العام السابق، لذلك إنه أمر لا يصدق كيف تتغير الأشياء، وفي عام 2009، كان سيمبيان أعلى نظام تشغيل للهواتف الذكية في العالم بنسبة 46.9٪ من السوق، وقد كان هذا تقدمًا كبيرًا على حصة 19.9 ٪ المملوكة لـ BlackBerry OS. اليوم، لا يوجد نظام التشغيل.

كما كشف تقرير CIRP اليوم أيضًا عن مدى صعوبة جذب أبل لمستخدم iOS جديد بعيدًا عن أندرويد والعكس صحيح، وتظهر أحدث البيانات أنه خلال الربع الأول من عام 2020، كان معدل الولاء لنظام iOSحوالى 91٪ مقارنة بـ 89٪ لنظام أندرويد.

وكلتا المنصتين قامت بعمل جيد في منع المستهلكين من القفز، وخلال السنوات الأربع من Q1 2017 إلى Q1 2020، حصل كل من iOS وأندرويد على معدل ولاء يقارب 90٪، في عام 2016، كان المعدل 85٪ لنظام أندرويد و89٪ لنظام التشغيل iOS، ويشير هذا أيضًا إلى أن معظم التبديل الجاري بين مصنعي الهواتف وليس أنظمة التشغيل.