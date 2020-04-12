شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما العلاقة بين كورونا وشبكات الـ5G؟ منظمة الصحة العالمية تحسم الجدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت منظمة الصحة العالمية لموقعها الإلكترونى منشورا ردت من خلاله على ما يتداوله كثيرون فى مواقع التواصل الاجتماعى بشأن علاقة تربط انتشار فيروس كورونا بأبراج شبكات الجيل الخامس للاتصالات، وقالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا "لا يمكن أن ينتقل عبر موجات الراديو أو شبكات الهاتف المتحرك"، بما فى ذلك شبكات الجيل الخامس المصنوعة فى الصين.

وأكدت المنظمة أن فيروس كورونا، الذى تسبب حتى الآن فى وفاة أكثر من 110 آلاف شخص فى العالم، انتشر فى بلدان ليس فيها أبراج من الجيل الخامس لشبكات الهواتف الذكية.

وجددت منظمة الصحة العالمية التأكيد على أن فيروس كورونا ينتقل عبر رذاذ الشخص المصاب إلى الآخرين من خلال السعال أو العطس أو الحديث عن قرب.

وأضافت المنظمة الدولية أن الفيروس يمكن أن ينتقل أيضا عبر الأسطح الملوثة بالفيروس من خلال لمسها ومن ثم وضع اليد على العين أو الأنف أو الفم.

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وفى مطلع أبريل الجارى، أحرق أشخاص أبراج اتصالات خلوية فى بريطانيا، بعد أن سرت شائعات فى وسائل التواصل الاجتماعى تربط بين تفشى فيروس كورونا وشبكات الجيل الخامس.

وعلى الفور، أصدرت أكبر 4 شركات للهواتف المحمولة فى بريطانيا بيانا مشتركا تطلب فيه المساعدة لمنع أشخاص ممن يؤمنون "بنظرية المؤامرة" من إحراق أبراج شبكات الاتصالات الخلوية بتقنية الجيل الخامس.

وتزعم إحدى النظريات أن فيروس كورونا الجديد نشأ فى ووهان لأن المدينة الصينية كانت قد بدأت باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس مؤخرا، وأن الوباء سينتشر بالضرورة الآن فى مدن أخرى تستخدم أيضا شبكات "5 جي".