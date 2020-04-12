شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يورى جاجارين يصبح أول إنسان يصل للفضاء.. فى مثل هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في مثل هذا اليوم منذ أكثر من نصف قرن في 12 أبريل 1961، ذهب أول إنسان للفضاء، وكان يوري جاجارين هو هذا الشخص الذى دار حول الأرض، إذ استطاع رائد الفضاء السوفيتي أن يحرز خطوة مهمة في سباق الفضاء بعد أن أطلق البرنامج السوفيتى أول قمر صناعي وهو "سبوتنك" في عام 1957.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، وكانت مهمة رائد الفضاء تسمى فوستوك 1، واشتملت على صاروخ فوستوك وكبسولة فوستوك الفضائية.

وتم إطلاق مركبة فوستوك 1 الفضائية في الساعة 9:07 صباحًا بتوقيت موسكو في 12 أبريل 1961، والتي طارت بيورى جاجارين حول الأرض مرة واحدة في ساعة و 29 دقيقة على ارتفاع أقصى 301 كم، وهبطت الساعة 10:55 صباحا في الاتحاد السوفيتي.

وكان الانطلاق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، حيث دار حول الأرض مرة واحدة قبل أن تنفصل وحدة إعادة الدخول وتسقط على الأرض.

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وأخرج جاجارين نفسه من المركبة الفضائية ونزل بأمان، حيث هبط هو ومركبته الفضائية على بعد حوالي 1700 ميل غرب موقع الهبوط المخطط له.

وجدير بالذكر أن جاجارين حصل على وسام لينين ولقب بطل الاتحاد السوفيتي، وتمت إعادة تسمية الشوارع على شرفه في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي، ولم يذهب جاجارين إلى الفضاء مرة أخرى ولكنه شارك في تدريب رواد فضاء آخرين.

أما عن سبوتنك، فكان أول قمر صناعى يجوب فى الفضاء، أطلقه الاتحاد السوفيتى فى 1954، أثناء حربه الباردة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتخذ سبوتنك شكل الكرة مع قطر58 سنتيمترًا، وبلغ وزنه 83,6 كيلوجرامًا.