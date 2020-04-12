شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يورى جاجارين يصبح أول إنسان يصل للفضاء.. فى مثل هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، وكانت مهمة رائد الفضاء تسمى فوستوك 1، واشتملت على صاروخ فوستوك وكبسولة فوستوك الفضائية.
وتم إطلاق مركبة فوستوك 1 الفضائية في الساعة 9:07 صباحًا بتوقيت موسكو في 12 أبريل 1961، والتي طارت بيورى جاجارين حول الأرض مرة واحدة في ساعة و 29 دقيقة على ارتفاع أقصى 301 كم، وهبطت الساعة 10:55 صباحا في الاتحاد السوفيتي.
وكان الانطلاق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، حيث دار حول الأرض مرة واحدة قبل أن تنفصل وحدة إعادة الدخول وتسقط على الأرض.
وأخرج جاجارين نفسه من المركبة الفضائية ونزل بأمان، حيث هبط هو ومركبته الفضائية على بعد حوالي 1700 ميل غرب موقع الهبوط المخطط له.
وجدير بالذكر أن جاجارين حصل على وسام لينين ولقب بطل الاتحاد السوفيتي، وتمت إعادة تسمية الشوارع على شرفه في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي، ولم يذهب جاجارين إلى الفضاء مرة أخرى ولكنه شارك في تدريب رواد فضاء آخرين.
أما عن سبوتنك، فكان أول قمر صناعى يجوب فى الفضاء، أطلقه الاتحاد السوفيتى فى 1954، أثناء حربه الباردة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتخذ سبوتنك شكل الكرة مع قطر58 سنتيمترًا، وبلغ وزنه 83,6 كيلوجرامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: يورى جاجارين يصبح أول إنسان يصل للفضاء.. فى مثل هذا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.