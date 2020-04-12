خصومات وضعف الباقة.. المصرية للاتصالات تعلن عن عرض جديد لعملاء الإنترنت المنزلي

كتب: ضياء السقا
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "WE"، عن عرض جديد لعملاء الإنترنت المنزلي، يتضمن خصومات وضعف الباقة، في حال رفع السرعة من باقة سوبر، إلى ميجا، لمدة ثلاثة أشهر.
تفاصيل العرض:
*حول الآن من سوبر GB140 والتي تصل سرعتها إلى 30 ميجا إلى باقة ميجا GB140 والتي تصل إلى سرعة 70 ميجا، واستمتع بضعف باقتك GB 280 بدلاً من GB 140، وبسعر 220 جنيها، وبعد ضريبة القيمة المضافة (14%) تصبح 250 جنيها.
*حول الآن من سوبر 250 GB سرعة 30 ميجا إلى ميجا GB 250 سرعة 70 ميجا، بنفس السعر القديم 210 جنيهات بدلاً من 310 جنيهات، وبعد ضريبة القيمة المضافة (14%) تصبح 240.
*تطبق الشروط والأحكام
* العرض متاح لفترة محدودة، ويمكنك العودة إلى سرعتك السابقة بعد نهاية العرض.
* السرعة الموضحة تكون على حسب قدرة تحمل الخط الأرضي.
يمكنك الاشتراك في العرض عن طريق:
1. أقرب منفذ من منافذ WE
2. تطبيق المحمول My WE او الموقع الالكتروني my.te.eg.
3. الاتصال بأرقام خدمة العملاء 111، 19777، 01555000111.
4. التواصل مع خدمة العملاء عن طريق الأونلاين شات من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.
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