ما علاقة كورونا وشبكات الجيل الخامس ؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 أبريل 2020 05:09 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 أبريل 2020 05:09 مساءً - مشاركة

أضافت منظمة الصحة العالمية لموقعها الإلكتروني منشورا ردت من خلاله على ما يتداوله كثيرون في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن علاقة تربط انتشار فيروس كورونا بأبراج شبكات الجيل الخامس للاتصالات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا “لا يمكن أن ينتقل عبر موجات الراديو أو شبكات الهاتف المتحرك”، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس المصنوعة في الصين.

وأكدت المنظمة أن فيروس كورونا، الذي تسبب حتى الآن في وفاة أكثر من 110 آلاف شخص في العالم، انتشر في بلدان ليس فيها أبراج من الجيل الخامس لشبكات الهواتف الذكية.

وجددت منظمة الصحة العالمية التأكيد على أن فيروس كورونا ينتقل عبر رذاذ الشخص المصاب إلى الآخرين من خلال السعال أو العطس أو الحديث عن قرب.

وأضافت المنظمة الدولية أن الفيروس يمكن أن ينتقل أيضا عبر الأسطح الملوثة بالفيروس من خلال لمسها ومن ثم وضع اليد على العين أو الأنف أو الفم.

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وفي مطلع أبريل الجاري، أحرق أشخاص أبراج اتصالات خلوية في بريطانيا، بعد أن سرت شائعات في وسائل التواصل الاجتماعي تربط بين تفشي فيروس كورونا وشبكات الجيل الخامس.

وعلى الفور، أصدرت أكبر 4 شركات للهواتف المحمولة في بريطانيا بيانا مشتركا تطلب فيه المساعدة لمنع أشخاص ممن يؤمنون “بنظرية المؤامرة” من إحراق أبراج شبكات الاتصالات الخلوية بتقنية الجيل الخامس.

وتزعم إحدى النظريات أن فيروس كورونا الجديد نشأ في ووهان لأن المدينة الصينية كانت قد بدأت باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس مؤخرا، وأن الوباء سينتشر بالضرورة الآن في مدن أخرى تستخدم أيضا شبكات “5 جي”.