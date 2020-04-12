تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق شاشة enterprise الذكية في 17 من أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الصيني هواوي إعلان تشويقي جديد حددت من خلاله يوم 17 من أبريل لإطلاق شاشة ذكية جديدة بعلامة enterprise التجارية.

كانت شركة هواوي قد أعلنت منذ أيام عن شاشة Huawei X65 من الفئة المميزة، التي جاءت بسعر 3553 دولار، كما قدمت شاشة V55i الذكية بمستوى تسعير جيد 534 دولار، ومن جديد تستعد العملاق الصيني قريباً لإطلاق إصدار جديد من الشاشات الذكية.

لم تقدم الإعلانات التشويقية التي نشرت من هواوي أي تفاصيل حول شاشة enterprise الذكية المرتقبة من العملاق الصيني، إلا أن اللمحات الأولى التي جاءت من الشركة أكدت فيها على أن الإصدار الجديد يستهدف تصميم واضح وبسيط لا يضم الكثير من التعقيدات.

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كما يستهدف الإصدار المرتقب الإعلان عنه من شاشات enterprise التركيز على حجم الشاشة، مع المميزات التي تستهدف الذكاء الإصطناعي والتعاون الذكي، وأيضاً الخدمات السحابية، كما يأتي الإصدار الجديدة من الشاشات الذكية لدعم إتصال أكثر من شاشة، أو إتصال الشاشة مع الهواتف الذكية وأيضاً أجهزة الحاسب المكتبي.

أيضاً من المتوقع أن تأتي الشاشة الذكية بأعلى جودة ووضوح في الشاشة، مع إستجابة سريعة في الإدخال، وأيضاً مميزات تدعم الخدمات السحابية على الوجه الأمثل.

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