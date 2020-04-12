شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن أيفون 12 سبتمبر المقبل وتأخير Pro Max حتى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة أبل قد تعلن عن سلسلة iPhone 12 5G في سبتمبر، وستقوم بتأخير Pro Max حتى أكتوبر، ويتفق بعض المحللين مع هذه التوقعات، بينما يعتقد آخرين أنه لن يكون هناك تأخير، لكن أحدث مذكرة بحثية أعدها المحلل جيف بو من GF Securities تشير إلى أن خطط آبل قد تعتمد على إطلاق ثلاثة طرازات من iPhone 12 في سبتمبر، وواحد في أكتوبر.

وبحسب موقع phonearena يعتقد المحلل المعني أن الجدول الزمني للتطوير لنماذج iPhone 12 قد تأخر على الأرجح بسبب حظر السفر الحالي وتأخير رحلات الشحن المرتبطة مباشرة جائحة COVID-19، لكنها ليست المرة الأولى التي نسمع فيها هذه الادعاءات.

وبحسب ما ورد تم تمديد المرحلة الحالية من اختبار التحقق الهندسي (EVT) المخصص لهاتف iPhone 12 لمدة أسبوعين حتى أواخر أبريل.

من ناحية أخرى، يبدو أن جهاز iPhone 12 Pro Max الأكبر حجمًا والأكثر تكلفة 6.7 بوصة قد تأثر بشدة ولا يُتوقع الآن إكمال مرحلة الاختبار حتى منتصف مايو - بعد حوالي أسبوعين من النماذج الأخرى، ولا يبدو هذا كثيرًا ولكنه قد يؤثر بشكل كبير على إطلاق هواتف iPhone التالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بطراز Pro Max.

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ويتوقع حاليًا إطلاق iPhone 12 الجديد بقياس 5.4 بوصة في سبتمبر إلى جانب طرازات iPhone 12 Plus وiPhone 12 Pro المعدلة 6.1 بوصة، من ناحية أخرى، يجب أن يكون جهاز iPhone 12 Pro Max الذي يبلغ حجمه 6.7 بوصة متاحًا للشراء في أكتوبر.

وقبل أن يحدث كل هذا، من المتوقع أن تعلن أبل عن 2020 iPhone SE وiPhone SE Plus، وبحسب ما ورد واجه الأخير مشاكل في الإنتاج وسيظهر في وقت لاحق من العام، لكن الأول سيصل في منتصف أبريل، وفقًا لجيف بو، ويتزامن ذلك مع المعلومات التي قدمها الشهر الماضي جون بروسر، الذي يقول إن جهاز iPhone SE الجديد سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل في 14 أبريل أو 15 أبريل، وسيتبع ذلك إصدار في 24 أبريل أو 22 أبريل على التوالي اعتمادًا على إعلان.