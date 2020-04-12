شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أطباء المستشفيات بالولايات المتحدة يستعينون بالآيباد وZoom للتواصل مع المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما يستخدم بعض الأشخاص تطبيق Zoom للتحدث مع أصدقائهم أو لقضاء ساعات سعيدة افتراضية، يستخدم الأطباء فى مركز Stanford Health Care التطبيق للتحدث مع المرضى الذين قد يكونون على بعد أمتار قليلة منهم، إذ تم تجهيز كل غرفة للمرضى فى قسم الطوارئ فى المستشفى مؤخرًا بجهاز iPad على حامل صغير بعجلات، لتسهيل التواصل بين مرضى الفيروس التاجى بالعاملين فى مجال الرعاية الصحية.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، أوضح الدكتور رايان ريبيرا أن هذا يسمح للعاملين فى المستشفيات بفحص المرضى بانتظام دون الحاجة إلى ارتداء وخلع المجموعات الكاملة المعتادة من معدات الحماية التى يحتاجون إليها لدخول غرفة شخص أثبتت إصابتهم بالفيروس.



التواصل مع المرضى عن بعد

وتأتى هذ الخطوة فى الوقت الذى يواجه بعض الأطباء والممرضات فى الولايات المتحدة نقصًا فى معدات الحماية مثل أقنعة الوجه، حتى أثناء عملهم على الخطوط الأمامية للمساعدة فى محاربة الفيروس.

وقالت باتريس كالاجى، مديرة خدمات الطوارئ فى ستانفورد، أن المستشفى يوفر الكثير من معدات الحماية الشخصية (PPE) وأن عمال الرعاية الصحية يقوموا بفحص المرضى حوالى ثلاث مرات فى الساعة من خلال Zoom ، مقارنة بساعة واحدة قبل أن يضطروا إلى ارتداء وخلع معدات الحماية الشخصية.

وأضاف ريبيرا: "فى عالم خال من الرعاية عن بعد، نحتاج إلى ثلاثة أضعاف كمية معدات الوقاية الشخصية".

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طبيب بتحدث مع مريض

وقد بدأت المستشفى فى التفكير فى إمكانية استخدام أجهزة iPad بهذه الطريقة فى منتصف مارس تقريبًا، وأصبح البرنامج جاهز بالكامل منذ نهاية الشهر.

وقالت كالاجى إن الهدف هو معرفة كيفية العناية بعدد كبير من المرضى الذين يحتاجوا للعزل، مع حماية الموظفين والحفاظ على موارد معدات الوقاية الشخصية فى المستشفى.

تم إعداد الأجهزة للرد التلقائى على مكالمات العاملين فى مجال الرعاية الصحية على الخط الآخر، مما قد يحل مشاكل المرضى الذين يعانون من المرض الشديد بحيث لا يمكنهم الرد على المكالمة.

وأضافت كالاجى أن الفائدة غير المتوقعة التى رأتها من استخدام مثل هذه الأجهزة هى مدى تحسن اتصال المرضى بعاملى الرعاية الصحية، بمجرد رؤية وجوههم بدون نظارات واقية وأقنعة.

قالت كالاجى: "عندما نكون فى الغرف، هؤلاء المرضى بالطبع خائفون، فلا يمكنهم رؤية تعابير وجهنا، الذى نستخدمه غالبًا لتهدئة مرضانا، وباستخدام جهاز iPad دون ارتداء الثوب، كان المريض قادرًا على التواصل مع فريق الرعاية الصحية بشكل أفضل بكثير. "

تحتوى أجهزة iPad المخصصة للعاملين فى مجال الرعاية الصحية على رمز الاستجابة السريعة الذى يمكن للأطباء والممرضات مسحه باستخدام هواتفهم، من أجل مشاهدة برنامج تعليمى مدته دقيقة واحدة حول كيفية استخدام أجهزة iPad للاتصال بالمرضى.