تكنولوجيا: تقرير جديد يشير إلى خطط HMD للإعلان عن هاتفي Nokia 9.3 وNOKIA 7.3 في سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت بعض التقارير التي نشرت مؤخراً على خطط شركة HMD للإعلان خلال شهر سبتمبر عن الإصدارات الجديدة Nokia 9.3 وNOKIA 7.3.

تستمر شركة HMD في المنافسة في سوق الهاتف خلال الفترة القادمة، حيث تتجه الشركة خلال الفترة القادمة إلى تطوير الهواتف الذكية التي تجمع بين أفضل المواصفات مع السعر الجيد أيضاً.

ولقد أكدت أحدث التسريبات بالفعل على بدء مهندسي الشركة العمل على تطوير اثنان من النماذج الجديدة التي تنطلق للأسواق بعنوان Nokia 9.3 وNOKIA 7.3، على أن تقدم الهواتف الجديدة للأسواق ما بين شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2020.

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وتشير التسريبات إلى أن هاتف Nokia 9.3 سينطلق لاحقاً هذا العام لمنافسة سلسلة هواتف Galaxy Note من سامسونج، وأيضاً إصدارات هواوي من سلسلة هواتف Mate 40، وأيضاً الجيل القادم من هواتف جوجل Pixel 5، هذا إلى جانب الجيل القادم من هواتف iPhone 12.

يذكر أن خطط شركة HMD Global القادمة يحددها أيضاً تطورات إنتشار فيروس كورونا في الأسواق العالمية، نظراً للكثير من التغييرات التي لحقت بسوق الهواتف الذكية في الفترة الأخيرة، والتي أدت إلى تغيير الكثير من خطط الشركات المصنعة للهواتف الذكية مؤخراً.

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