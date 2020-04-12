تغيرات جديدة في الأحوال الجوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

كتب: ضياء السقا
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الإثنين، بالقاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، طقسا معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.
وأضافت الأرصاد في بيان: "السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس ، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة".
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
الأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس
من جانبها، نصحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة للعامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية باستمرار، وعدم تخفيف الملابس، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مشيرة إلى أن هناك فارقا بين درجات الحرارة بالنهار ودرجات الحرارة في الليل.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الإثنين على محافظات ومدن مصر:
القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15
الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13
مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12
سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 17
قنا العظمى 29 درجة والصغرى 18
أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 18
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