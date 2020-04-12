كل ما تحتاج معرفته عن منصة البث الجديدة Quibi

بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أنه في يوم الاثنين الماضي انطلقت منصة بث فيديو جديدة تحمل اسم (كويبي) Quibi وهي اختصار لمصطلح Quick Bites حيث إنها تقدم مقاطع فيديو قصيرة، وتهدف إلى تقديم المحتوى لمستخدمي الهواتف الذكية فقط.

ولكن على الرغم من القائمة الطويلة والمثيرة للإعجاب من العروض التي تضم أبرز الممثلين العالميين وصانعي الأفلام، وجمع تمويل يصل إلى 1.7 مليار دولارِِ، فما الذي تقدمه هذه المنصة الجديدة لتكون قادرة على منافسة كبرى شركات البث الرقمي مثل: نتفليكس، وأمازون، وآبل، وديزني؟

سنستعرض اليوم كل ما تحتاج لمعرفته عن منصة البث الجديدة Quibi:

ما هو المختلف في منصة Quibi؟

تُعتبر Quibi هي أول خدمة بث مُصممة خصيصًا للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية فقط، حيث تقدم محتوى قصير للغاية جدًا يمكنك مشاهدته بسهولة في جلسة واحدة، ومصمم ليتناسب تمامًا مع أي لحظة من يومك، كما يخبرنا الموقع الإلكتروني للخدمة.

كما لا يقتصر الأمر على عدم توافر تطبيق Quibi لأجهزة التلفاز الذكية، أو أجهزة البث مثل: Roku، ولكن المنصة صُممت بحيث يستحيل استخدام Chromecast أو أي أداة مشابهة لعرض محتواها على شاشات التلفاز.

أسس شركة Quibi اثنين من أبرز رواد الأعمال في هوليوود، هما: (جيفري كاتزينبرج) Jeffrey Katzenberg الذي كان رئيس مجموعة ديزني خلال نهضة الرسوم المتحركة في التسعينيات، و(ميج ويتمان) Meg Whitman التي كانت الرئيسة التنفيذية السابقة لديزني، كما عملت كرئيسة ومديرة تنفيذية في إيباي، و(هيوليت باكارد) HP.

تقدم Quibi مزيجًا من العروض الأصلية والمعاد تصورها والأفلام في هيئة سلسلة من فصول قصيرة تصل مدتها إلى 10 دقائق أو أقل مستهدفةً جيل الألفية الذين تترواح أعمارهم بين 18 و44 عامًا والذين لا يجدون وقتًا كافيًا لمشاهدة العروض الطويلة، وبالتالي يمكنهم مشاهدة هذه العروض القصيرة على مدار اليوم من خلال هواتفهم أثناء التنقل، أو خلال فترات الراحة من العمل.

وعلى الرغم من أن الفكرة قد تبدو غريبة في البداية، إلا أن Quibi جمعت حتى الآن ما يصل إلى 1.7 مليار دولار من التمويل من المستثمرين واستوديوهات هوليوود للمشروع الذي يهدف إلى منافسة كل من نتفلكيس ويوتيوب وTikTok.

وقد جذبت المنصة أسماء كبيرة في هوليوود، ابتداءً من جايسون بلوم، وستيفن سبيلبرغ، مرورًا بتوم كروز، وجينيفر لوبيز، وكريسي تيجين، وحتى ليبرون جيمس لاعب كرة السلة الأمريكي.

ما هي نوعية المحتوى الذي تقدمه Quibi:

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لقد حددت الشركة مجموعات الإنتاج الخاصة بها في 3 فئات من المحتوى الأصلي، وهي:

الأفلام والمسلسلات المقسمة إلى فصول قصيرة تتراوح مدتها بين 7 و10 دقائق.

العروض الارتجالية مثل عروض تلفزيون الواقع، التي ربما تكون أكثر الفئات الواعدة نظرًا لكثرة المعجبين بهذه العروض من جيل الألفية.

التحديثات الإخبارية التي تتراوح مدتها بين 5 و6 دقائق، والتي تعاقدت من أجلها Quibi مع عدد من الجهات الإعلامية الكبيرة مثل: BBC و NBC News و Weather Channel و Telemundo و ESPN.

وقد أوضح جيفري كاتزينبرج مؤسس Quibi أن الشركة لم تُصمم نسخة من الخدمة للشاشات الأكبر حجمًا، لأنه لم يقم أحد حتى الآن بإنشاء محتوى ممتاز أصلي للهواتف فقط، لذلك فهم يريدون أن يفعلوا شيئًا جديدًا لم يفعله أي منافس آخر.

ما هي تكلفة الاشتراك في الخدمة؟

يوفر التطبيق خطتين للاشتراك؛ الأولى بقيمة 4.99 دولارًا مع إعلانات قصيرة، والثانية بقيمة 7.99 دولارًا بدون إعلانات تمامًا. كما تقدم الشركة إصدار تجريبي مجاني لمدة 90 يومًا وهو وقت أطول بكثير من المنافسين مثل: نتفلكيس وأمازون برايم ( 30 يومًا فقط) أو +Apple TV أو +Disney (لمدة 7 أيام فقط)، وهذا يجعل من Quibi منافسًا كبيرًا سواء من حيث السعر أو الفترة التجريبية المجانية.

أهم الميزات الجديدة التي تعتمد عليها منصة Quibi:

تستهدف Quibi مستخدمي الهواتف الذكية فقط، لذلك تعتمد على بعض الميزات التي تسهل تجربة المشاهدة مثل ميزة (Turnstile) التي تسمح للفيديو بالبقاء في وضع ملء الشاشة سواء في الوضع الرأسي أو الأفقي، وتتيح التبديل بين الوضعين بسلاسة كبيرة ودون أي تأخيرات زمنية، حيث إن بعض العروض تشجع المشاهدين على تغيير وضع الجهاز في منتصف العرض لرؤية زاوية مختلفة للمشهد.

وقد نالت Quibi مراجعات مختلفة خلال اليوم الأول؛ وبينما حازت بعض العروض مثل: (Punk’d)، و (Survive) على ثناء كبير من الجمهور، اشتكى الكثيرون من أن اقتصار المشاهدة على الهواتف المحمولة – وهي الميزة الأساسية في التطبيق – لا تسمح لهم بمشاركة ما يشاهدونه مع زملائهم أو أفراد العائلة.

كما كانت هناك مفاجأة في يوم الإطلاق الأول للخدمة، حيث اشتكى البعض من انقطاع في الخدمة دام لمدة ساعة.

أبرز التحديات التي تواجهها الخدمة:

تتمثل أبرز العقبات التي تواجهها منصة Quibi حاليًا هي القدرة على إقناع الجمهور بالدفع مقابل خدمة بث جديدة تقتصر على الهواتف المحمولة فقط، وهو أمر يثير قلق المستثمرين خاصةً مع تشبع السوق بالخدمات المنافسة القوية.

إلا أن اعتماد المنصة على فترات البث القصيرة جعلها تبتعد بعض الشيء عن نطاق المنافسة مع منصات مثل نتفليكس وأمازون، وديزني بلس وآبل بلس، إلا أنها دخلت في منافسة مع يوتيوب وفيسبوك، وTikTok.