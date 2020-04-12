شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الخوف من كورونا يصل للغوريلات..دول قررت تشديد إجراءات الحماية للحفاظ عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شملت عمليات الإغلاق، بسبب فيروس كورونا، الغوريلا في رواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسط مخاوف من تعرضهم للإصابة أيضًا بـ فيروس كورونا، وشهدت هذه الخطوة تعليق سياحة الغوريلا في الوقت الحاضر وإغلاق أماكن القرود الأخرى، بما في ذلك إنسان الغاب، والمهدد بالانقراض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ففي حين كان فقدان الموائل والصيد غير المشروع بشكل انتقالي أكبر مصدر قلق لمستقبل الغوريلات، فإن الأمراض الفيروسية تصنف الآن في المراكز الثلاثة الأولى لبعض الأنواع.

كما أنه مع وجود قردة كبيرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأمراض بشرية مثل نزلات البرد والإيبولا، يخشى الخبراء من إمكانية الإصابة بـ COVID-19 أيضًا.

وتعد الغوريلا الجبلية، التى يُشار إليها أيضًا باسم Gorilla beringei beringei، هي حيوانات مهددة بالانقراض لا توجد إلا في الغابات الشاهقة في رواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

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وشهدت هذه البلدان الثلاثة تفشي حالات فيروس كورونا، مما دفع دعاة حماية البيئة إلى الخوف من أن القردة العليا قد تكون معرضة للخطر أيضًا، ولمعالجة المخاطر، كان على الأطباء البيطريين وحراس الغابات الذين يعملون مع الغوريلا البرية إدخال احتياطات جديدة.

وأوضح الدكتور جيلاردي أن "الكثير مما نمارسه الآن، من حيث الابتعاد الاجتماعي والحجر الذاتي، هو في صميم التوصيات لحماية الغوريلات أيضًا".

دعا الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الناس إلى البقاء على الأقل 33 قدمًا (10 أمتار) بعيدًا عن الغوريلا في جميع الأوقات، زيادة على مسافة الأمان المعتادة الموصى بها وهي 23 قدمًا (7 أمتار)، إلى جانب ذلك ، سيتم تخفيض الزيارات البشرية إلى الحد الأدنى المطلوب لضمان استمرار صحة وسلامة القردة العليا، مع حظر الذين اتصلوا بالمرضى في الأسبوعين الماضيين الاقتراب من الحيوانات تماما.