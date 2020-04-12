شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أعداد شحنات أجهزة الكمبيوتر بسبب كورونا رغم كثرة الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث لشركة الأبحاث السوقية Canalys أن الشحنات العالمية من أجهزة الكمبيوتر الشخصية انخفضت بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك على الرغم من توقعات ارتفاع الطلب مع انتقال الموظفين إلى العمل في المنزل والطلاب من المدارس إلى التعلم عن بُعد.

وبحسب موقع engadget الهندى، فقد كان السبب في انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية مشكلات سلاسل التوريد الناجمة عن تفشي فيروس كورونا COVID-19، وقالت الشركة: إن هذا الانخفاض هو الأسوأ منذ عام 2016 عندما انخفضت الشحنات بنسبة 12٪.





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وقال "روشابه دوشي" مدير الأبحاث فى Canalys :"إن المنتجات تنفد من رفوف المتاجر في الربع الأول من 2020، ولكن شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية لم تتمكن من مواكبة الطلب، إذ كانت الإمدادات محدودة بسبب عدد من العوامل".

وبحسب التقرير، فقد كان لشركة لينوفو الصينية ومنافستها الأمريكية HP حصة الأسد في الربع الأول، بنسبة 23.9٪ و21.8٪ على التوالي، بينما جاءت Dell في المركز الثالث بنسبة 19.6٪، أما شركة آبل فقد تأخرت إلى المركز الرابع بحصولها على 6% فقط من حصة السوق العالمية.

ويرى محللو الصناعة أن شركات صناعة أجهزة الكمبيوتر قد تستفيد من هذه الأزمة، على الأقل على المدى القصير، إذ يمكنها أن تفرض أسعارًا أعلى بسبب الطلب المرتفع وقلة العرض، ولكن بصورة عامة يبدو عام 2020 قاتمًا لصانعي أجهزة الكمبيوتر.