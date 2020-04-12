تكنولوجيا: كيفية استخدام Netflix Party لمشاهدة الأفلام مع أصدقائك أثناء العزل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع انتشار أزمة COVID-19 في جميع أنحاء العالم والتي تجبر جميع الناس على العزل الاجتماعي والبقاء في المنزل أكثر، بدأ الناس بالفعل الاستجابة لذلك، إذ قاموا بإيقاف كل التجمعات والزيارات وإلغاء الحفلات والعطلات وأعياد الميلاد وغيرها، والالتزام بالمنزل بدلًا من ذلك.

ولهذا السبب، قررت شركة نتفلكس طرح وظيفة جديدة تسمى Netflix Party والتي تسمح للمستخدمين بمشاهدة الأفلام والبرامج معًا في وقتًا واحد من على بُعد أميال، والأفضل من ذلك هو أنها مجانية.

تعد Netflix Party إضافة من متصفح كروم، لذا فستحتاج فقط إلى تنزيل ملحق Netflix Party وتثبيت متصفح Google Chrome على الحاسب الخاص بك، وبالتأكيد، ستحتاج إلى حساب نتفلكس نشط أيضًا.

تقوم ميزة Netflix Party بمزامنة تشغيل الفيديو للفيلم أو المسلسل الذي تحدده بحيث يمكنك أنت وأصدقاؤك جميعًا المشاهدة في الوقت الفعلي ومناقشة ما يحدث في غرفة الدردشة على الجانب الأيمن من الشاشة. وفي الوقت الحالي، لا تتوفر الإضافة إلا لمتصفح Google Chrome على أجهزة الحواسب المكتبية والمحمولة.

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ويعد تشغيل Netflix Party أمرًا بسيطًا أيضًا، فبمجرد تثبيت الملحق والنقر فوق إضافة إلى كروم في Google Web Store، سيتعين عليك التوجه إلى نتفلكس والنقر فوق المسلسل أو الفيلم الذي تخطط لمشاهدته، ثم ستقوم بالنقر فوق زر NP في الزاوية العلوية اليمنى من Google Chrome بجوار شريط العنوان. ستجد هناك رابطً يمكنك مشاركته مع أصدقائك لدعوتهم إلى الدردشة.

وإذا تلقيت رابط Netflix Party من صديق وأردت الانضمام، فما عليك سوى النقر فوق الرابط ثم النقر فوق زر NP بجوار شريط العنوان في المستعرض الخاص بك لبدء الحفلة. وحتى إذا لم تكن المضيف، فستظل بحاجة إلى ملحق Netflix Party على جهاز الحاسب الخاص بك للانضمام.

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