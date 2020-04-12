شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد للإعلان رسميًا عن هاتف iPhone 9 خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد أبل لإطلاق iPhone 9 خلال أيام قليلة، ورغم عدم وجود تاريخ إطلاق رسمي حتى الآن، لكن يتوقع المحللون أن تقوم أبل بإطلاق iPhone 9 يوم 14 أبريل أو 15 أبريل، وقد يتم طرح هواتف أيفون الجديدة للبيع اعتبارًا من 22 أبريل.

وستعقد أبل حدث إطلاق iPhone 9 عبر الإنترنت أيضًا، وقد يأتى iPhone 9 بحجمين للشاشة - 4.7 بوصة و 5.4 بوصة، وقد يحتوىiPhone 9 على شاشة أصغر من جميع هواتف iPhone 2019 الثلاثة، فأصغر جهاز وهو iPhone 11 Pro كان يأتى بحجم 5.8 بوصة.

وتدعى بعض التقارير أيضًا أن iPhone 9 قد يعيد زر Home ، وعلى عكس التسريبات السابقة التى أشارت إلى أن أبل ستتخطى Touch ID هذا العام فى تصميم الهاتف، وستدعم هاتفها بتقنية Face ID للتعرف على الوجه مع شاشة أكبر، إلا أن التقرير الجديد يؤكد على وجود زر التشغيل الرئيسى فى هذا الإصدار.

كما يُعتقد على نطاق واسع أن iPhone 9 سيكون هاتف أبل الأرخص، فوفقًا للمحلل Ming-Chi Kuo ، سيبدأ سعر iPhone 9 من 399 دولارًا.

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وقد اختارت أبل شاشات LCD مثل iPhone XR و iPhone 11للحفاظ على التكلفة منخفضة.

وبحسب التسريبات الحالية، فإن هاتف iPhone 9 هذا العام سيأتى بتصميم يشبه إصدار الشركة السابق iPhone 8، وسيضم رقاقة معالج A13 Bionic، كما سيزود بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.