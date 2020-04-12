شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موقع جديد لناسا ينقل تفاصيل مهمة أبولو 13 ويستعيد الحالة بعد 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم موقع جديد نظرة كاملة عن مهمة أبولو 13 بعد 50 عامًا من انتهائها، حيث ينقل التفاصيل لحظة بلحظة في الوقت الفعلى الذى حدثت فيه المهمة، التي استمرت من 11 أبريل إلى 17 أبريل في 1970، فيمكنك متابعة المهمة في الوقت الفعلي من خلال مقاطع الفيديو والصور والصوت والنصوص من أفراد الطاقم ومراقبة المهمة ورواد الفضاء وعائلاتهم.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، يعرض الموقع المحادثات العديدة التي لم يسمع بها أحد، والتي انفرد بها موقع Apollo 13 In Real Time على الإنترنت خلال نقله للمهمة.

ويتشابه الموقع مع تجارب مواقع مهمة Apollo 17 وApollo 11 التي جاءت قبله، والذى صممه مهندس برمجيات ناسا والمؤرخ بين فيست، جنبًا إلى جنب مع فريق صغير من المتطوعين والتمويل المقدم من وكالة الفضاء، حيث ابتكر فيست الطريقة المثلى لاستعادة كل لحظة من مهمة أبولو 13 بعد 50 عامًا.

يشتمل الموقع على جميع الأصوات من الفضاء إلى الأرض وعلى متن المركبة؛ وجميع لقطات فيلم التحكم في المهمة والإرسال التلفزيوني لمجموعة الأخبار؛ وتمت مزامنة كل صور رحلة الطيران مع الجدول الزمني الذي تم فيه نطق كل كلمة، وكذلك تصوير المشهد والتقاط الصورة.

Advertisements

وقال فيست: "أهم جانب في هذا الموقع هو الصوت المتحكم في المهمة الذي تم ترقيمه خصيصًا لهذا المشروع".

وأَضاف: "هذه المواد موجودة في الأرشيف الوطني ولم يتم سماعها منذ عام 1970، وهي تتضمن تسجيلات لمراقبي الطيران خلال مراقبة المهمة للمهمة بأكملها."

مثل الفيلم الوثائقي الطويل لعام 2019 "Apollo 11" ، الذي عمل فيه فيست أيضًا، يتضمن الصوت المحادثات في كل وحدة تحكم في المهمة، من وإلى فرق دعم الغرفة الخلفية لكل وحدة تحكم ومحادثات هاتفية.

قال فيست: "تم العثور على آخر خمسة من هذه الأشرطة مؤخرًا وتم ترقيمها للتو في مركز جونسون للفضاء في يناير الماضي".

وأضاف: "أنها تحتوي على فترة المهمة المحيطة بالانفجار على متن امركبة التي أعاقت المهمة، واستخدمت كجزء من التحقيق في الحادث في عام 1970."