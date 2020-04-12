شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار Zoom.. الآن يمكنك تغيير الخلفية باجتماعاتك على تطبيق Teams والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الانتشار الواسع لتطبيق Zoom بفضل مزاياه العديدة، وعلى رأسها القدرة على تغيير الخلفيات، واستخدام أى صورة لإخفاء منزلك أو لضمان خصوصيتك فى المكالمات مع زملاء العمل الذين لا تعرفهم، قررت شركة مايكروسوفت طرح هذه الميزة بتطبيقها الخاص بمكالمات الفيديو Teams، لإعطاء المستخدمين أيضًا القدرة على تغيير بيئة الخلفية الخاصة بهم.

على الرغم من أنه لا يمكنك تحميل صورتك حتى الآن مثل Zoom، إلا أن مايكروسوفت تعد بإطلاقها لاحقًا، لكن يمكنك الاختيار من بين العديد من الخلفيات التى يوفرها النظام الأساسى، إذ أوضحت مايكروسوفت أن الميزة تعتمد على ضبابية الخلفية التى تستخدم الذكاء الاصطناعى لطمس البيئة خلفك.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن أحدث إصدار من Teams رمز "رفع اليد"، والذى يمكنك الضغط عليه لإعلام المشاركين، إذا كان لديك ما تقوله أثناء الاجتماع.

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وأخيرًا، يقدم لتطبيق خيار "إنهاء الاجتماع" الذى يمنح المنظمين القدرة على إنهاء مكالمة بضغطة زر واحدة، وهى الميزة التى طالب بها المدرسين حتى يكون بإمكانهم إنهاء المكالمات بسرعة عندما يتحول الفصل عبر الإنترنت إلى فوضى.

جدير بالذكر أعلنت شركة مايكروسوفت أمس أن مستخدميها أجروا 2.7 مليار دقيقة اجتماع في يوم واحد في 31 مارس - بزيادة بنسبة 200 % من 900 مليون يوم 16 مارس.

وقال "جاريد سباتارو"، نائب رئيس شركة مايكروسوفت 365: "مع تحول الطلاب والمعلمين إلى Teams للتعلم عن بعد، هناك 183000 شخص في 175 دولة يستخدمون Teams for Education”، حيث يعمل العالم عن بعد، لذلك ليس من المفاجئ أن يقوم الناس بتشغيل الفيديو في اجتماعات Teams مرتين أكثر من ذي قبل، وقد بدأ الكثير منا العمل من المنزل بشكل كامل".