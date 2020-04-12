شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب كورونا.. مستخدمو أيفون لن يحصلوا على "إيموشن" جديدة قبل 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اتحاد Unicode - المسئول عن اعتماد الإيموشن بشكل عالمي - أنه سيؤجل إصدار Emoji 14.0 لمدة ستة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث جاء في بيان الاتحاد: "نظرًا للمهلة الزمنية التي يستغرقها المطورون لدمج الرموز التعبيرية في الهواتف، إذ لا تظهر الإيموجي التي تم نشرها في يناير على الهواتف قبل سبتمبر، فإن الموعد النهائي لتقديم مقترحات أحرف الرموز التعبيرية الجديدة لـ Emoji 14.0 تم تأجيله أيضًا حتى سبتمبر 2020 ".

وستقبل اللجنة الفرعية مقترحات جديدة للرموز التعبيرية لـEmoji 14.0 من 15 يونيو 2020 حتى 1 سبتمبر 2020، وستظهر أي رموز emoji جديدة مدمجة في Emoji 14.0 على الهواتف والأجهزة الأخرى في عام 2022.

يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، شارك اتحاد Unicode قائمة بـ 117 رمزًا تعبيريًا جديدًا قادم مع Emoji 13.1، وتتضمن قائمة الرموز التعبيرية الجديدة خيارات شاملة للجنسين، وحيوانات جديدة مثل الدب القطبي، الفقمة، الطعام والشراب رموز تعبيرية مثل الزيتون، البلوبيري، الخبز المسطح، شاي الفقاعات، رباطات الجسم التشريحية، علم المتحولين جنسياً، الوجه المبتسم، أدوات جديدة، الحشرات والنينجا.