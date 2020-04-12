شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تمنح موظفيها "إجازة أبوة" مدفوعة لمدة 3 أشهر خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت عن "إجازة أبوة" مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لعمالها، حتى يتسنى للآباء تعلم كيفية التعامل مع الأطفال الذين يتلقون دروسًا عبر الإنترنت في المنازل، تزامنًا مع غلق المدارس بسبب كورونا.

ووفقًا لتقرير CNN، أعطى عملاق التكنولوجيا خيارين لقوته العاملة،وهما إجازة لمدة 12 أسبوعًا دفعة واحدة أو تقسيمها لبضعة أيام في الأسبوع.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد أطلقت مايكروسوفت على هذه المبادرة اسم "12-Week Paid Pandemic School and Childcare Closure Leave" وقالت الشركة تعليقًا على هذا الأمر:" نهدف إلى منح موظفينا مرونة أكبر ووقتًا للراحة أثناء مواجهة إغلاق المدرسة الممتد".

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وقد أعلنت شركات التكنولوجيا العالمية التي لديها احتياطيات نقدية كبيرة عن بعض الإجراءات لمساعدة القوى العاملة لديها، حيث قال موقع فيس بوك الشهر الماضي أنه سيقدم 1000 دولار لكل من موظفيه البالغ عددهم 45000، فيما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج في مذكرة داخلية أن جميع الموظفين سيحصلون على الأقل على مكافآتهم الكاملة لمراجعتهم لمدة ستة أشهر.

فيما أغلقت معظم الحكومات حول العالم المؤسسات التعليمية مؤقتًا في محاولة لاحتواء انتشار جائحة COVID-19 وفقًا لليونسكو، وتؤثر عمليات الإغلاق هذه على مستوي العالم على أكثر من 91 % من الطلاب في العالم.

فيما نفذت العديد من البلدان الأخرى عمليات إغلاق محلية أثرت على ملايين المتعلمين الإضافيين، وقالت اليونسكو إنها تدعم الدول في جهودها لتخفيف الأثر الفوري لإغلاق المدارس، وخاصة بالنسبة للمجتمعات الأكثر ضعفا وحرمانا، وتسهيل استمرارية التعليم للجميع من خلال التعلم عن بعد".