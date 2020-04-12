شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يطرح ميزة "الرسائل الخاصة" DM على الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت شبكة إنستجرام ميزة "الرسائل الخاصة" على منصة الويب، والتى لم تكن متاحة من قبل، حيث يمكن الآن للمستخدمين الوصول إليها وإرسال الرسائل عبر جهاز الكمبيوتر أيضًا، وبحسب موقع TOI الهندى، فقد بدأ إنستجرام اختبار إتاحة الرسائل الخاصة على الويب منذ عدة أشهر، والآن أصبحت متاحة للجميع، إذ أن هذه الميزة كانت مرغوبة من قبل مجموعة كبيرة من المستخدمين الذين يقضون معظم وقتهم على الكمبيوتر.

كانت ميزة الرسائل الخاصة متاحة على إنستجرام في السابق فقط عبر تطبيق الهواتف الذكية، وهو ما كان يسبب إزعاج وكثرة تنقلات بين الكمبيوتر والهاتف.

Advertisements

وعند زيارة موقع إنستجرام على الويب، فإن الرسائل الخاصة تظهر في أعلى يمين الشاشة ويتم مزامنة الرسائل على كل المنصات، كما تدعم لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية، وإنشاء المحادثات الجماعية وحتى تبادل الصور والإعجاب بالرسائل الواردة.

ويمكن لمستخدمي الويب الآن بدء دردشة جديدة أو إنشاء مجموعات جديدة من خلال الوصول إلى الرسائل المباشر، كما يمكن أيضًا الضغط مرتين فوق رسالة لإبداء الإعجاب بها والتحقق من حالة "المشاهدة" للرسائل ومشاركة الصور أيضًا، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تلقي إشعارات DM على سطح المكتب بعد تمكين الإشعارات من انستجرام.

جدير بالذكر أن ميزة "الرسائل الخاصة “على الويب تم رصدها قبل أكثر من عام، وفي يناير الماضى بدأ اختبارها مع نسبة صغيرة من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وقال إنستجرام في ذلك الوقت: "إن الميزة ستتيح للمستخدمين رؤية متى جاءتهم الرسائل الجديدة، مع عرض كامل البريد الوارد، وبدء دردشة جديدة، سواء كانت فردية أم جماعية، وإرسال الصور وليس التقاطها، والضغط المزدوج للإعجاب، ومشاركة المنشورات عن طريق الرسائل.