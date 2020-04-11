شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. الهاكرز يستخدمون تطبيقات فيروس كورونا لسرقة البيانات من هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شركة Check Point للأمان من التطبيقات الخبيثة التي يتم طرحها على الإنترنت كتطبيقات لمواجهة فيروس كورونا، والتى تم تصميمها في الأساس للتحكم في أجهزة أندرويد، وبمجرد تثبيت التطبيقات الضارة، يتحكم المخترق في جهاز المستخدم عن بعد، فيصبح بإمكانه الوصول إلى المكالمات والرسائل القصيرة والتقويم والملفات وجهات الاتصال والميكروفون والكاميرا.

وبحسب موقع TOI الهندى، فلم يتم العثور على هذه التطبيقات الخبيثة في متجر Google Play، ولكن تم اكتشافها في "الدومينات" الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا، والتي يعتقد الباحثين أنها تم إنشاؤها خصيصًا لخداع الجماهير من خلال الاستفادة من الخوف من فيروس كورونا.

وقد تم تصميم هذه التطبيقات الاحتيالية من خلال Metasploit وهي منصة مجانية تعتمد على مجموعة من البرامج التى تجعل الاختراق أسهل، فيما قالت شركة Check Point في بيان: "باستخدام Metasploit، يمكن لأي شخص لديه معرفة أساسية بالكمبيوتر أن يصنع نفس التطبيقات الضارة في 15 دقيقة فقط".

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وقد تمكن باحثو تشيك بوينت من العثور على ثلاث عينات، تم إنشاؤها بواسطة Metasploit Framework، تحمل الاسم "coronavirus.apk"، حيث يمكن تحميل هذا التطبيق وتثبيته بسهولة على عدد كبير من الأجهزة، ويمكنه تنفيذ عمليات الاستيلاء على الأجهزة بسهولة.

وبمجرد تنفيذه على جهاز أندرويد، يبدأ التطبيق خدمة تخفي من أجل جعل التخلص منه أمرا أصعب، ويستمر من خلال الاتصال بخادم في رمز البرنامج الضار، وقد أبلغت شركة Check Point في الآونة الأخيرة عن تسجيل أكثر من 30،103 نطاقًا جديدًا مرتبطًا بفيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية، منها 0.4٪ (131) كانت ضارة و 9٪ (2777) مشبوهة وقيد التحقيق، وهذا يعني أنه تم تسجيل أكثر من 51000 من المجالات المتعلقة بفيروسات كورونا إجمالاً منذ يناير 2020.