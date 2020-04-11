شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من 2014 لـ 2019.. كم بلغت تكلفة تأمين رئيس فيس بوك خلال 5 سنوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن أن شركة فيس بوك أنفقت حوالى 23.4 مليون دولار على الأمن الشخصي والسفر الجوي للرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج العام الماضي - بزيادة عما حصل عليه للأمن والسفر الجوي في عام 2018 البالغ نحو 22 مليون دولار، ومبلغ 9.1 مليون دولار الذي أنفقته الشركة في عام 2017، وذلك وفقًا لتقرير CNBC الذي يشير إلى التسجيل المالي لفيس بوك.

وفي عام 2018 أنفق فيس بوك ما يقرب من 23 مليون دولار على الأمن لمارك زوكربيرج، وهو ما يقرب من ضعف الإنفاق في عام 2017، ورغم أن زوكربيرج قد حصل على راتب أساسي قدره دولار واحد فقط على مدى السنوات الماضية، إلا أنه وفقًا للملف وصلت "التعويضات الأخرى" لعام 2018 إلى 22.6 مليون دولار، كان كل ذلك تقريبًا مخصصًا للأمن الشخصي.

وتقول شبكة فيس بوك إن الأموال تستخدم لتغطية الأمن في "مساكنه وأثناء السفر الشخصي"، ومن المهم الإشارة إلى أن الإجمالي يشمل استخدام الرئيس التنفيذي للطائرات الخاصة التي تقول الشركة إنها جزء من برنامج الأمان الشامل الخاص به، وقالت الشركة إن التكاليف تشمل رسوم الركاب والوقود والطاقم وتكاليف الطعام التي أبلغت عنها شركة تأجير الطائرات.

وجاء في بيان لفيس بوك: "نظرًا للوجود البارز لشركتنا، أذنت لجنة التعويضات والترشيح والحكم لدينا ببرنامج أمان شامل للسيد زوكربيرج لمعالجة مخاوف السلامة المستحقة للتهديدات المحددة التي تهدد سلامته التي تنشأ مباشرة نتيجة لمنصبه كمؤسس، ورئيس تنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة، وحامل الأسهم المسيطر عليها ".

وفيما يلى نعرض تكلفة حماية زوكربيرج على مدار السنوات المختلفة كما يلى:

- 2014 : تم إنفاق ما يصل إلى 6.2 مليون دولار.

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- 2015: تم إنفاق حوالى 5.0 ملايين دولار.

-2016 : تم إنفاق حوالى 6 ملايين دولار.

- 2017: تم إنفاق ما يصل إلى 9.1 مليون دولار.

- 2018: تم إنفاق ما يصل إلى 22.6 مليون دولار

-2019 : تم إنفاق حوالى 23.4 مليون دولار.