شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل وجوجل تعلنان عن نظام تعقب للحد من انتشار كورونا .. 10 معلومات عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤخرا شركتي أبل وجوجل عبر مدونتهما الرسمة عن تعاون مشترك للسيطرة والحد من انتشار فايروس كورونا، وذلك عن طريق تطوير نظام تعقب يتيح تبادل بيانات المستخدمين عبر تطبيقات معتمدة من المنظمات الصحية؛ بحيث تنبه المستخدم من الإصابة أو مخالطة أحد الأفراد الذين تم تشخيصهم بالمرض، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه كما يلى:

- يعتمد التطبيق على تكنولوجيا البلوتوث لتحديد المسافات الفاصلة بين هواتف المستخدمين في أي مكان، وتكنولوجيا التشفير لحماية البيانات الخاصة بالمستخدمين.

- يتم استخدام تقنية اتصال البلوتوث قصير المدى لبناء شبكة يشارك فيها المستخدمين بشكل طوعي.

- يتم جمع كافة البيانات حول الهواتف المتقابلة من بعضها البعض نسبياً أي ما يعني تقارب أصحابها.

- يتم استخدام هذه البيانات من قبل تطبيقات الهيئات والمنظمات الصحية الرسمية لتعقب الفايروس.

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- يمكن لمستخدمي هذا التطبيقات من الإبلاغ إذا تم تشخيصهم إيجابياً بكوفيد-19.

- سيعمل النظام بشكل تلقائي على تنبيه الأشخاص الأخرين التي كانوا على اتصال مع الشخص المصاب ليقوموا بالإجراءات الاحترازية لمنع نقل العدوى.

- ستكون الجهات المختصة لديها حق الوصول إلى هذه البيانات كاملة ومعرفة البيئة المخالطة للمصاب.

- سيتم تقديم واجهة برمجية للنظام على كل من iOS وأندرويد في منتصف مايو المقبل.

- النظام متوافق مع التطبيقات الصحية للهيئات الرسمية، التي يٌوصى تنزيلها كطريقة للمحافظة على التباعد الاجتماعي إلى أن تصل الواجهة.

- قالت جوجل في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "الخصوصية والشفافية والقبول هما الأهم في هذا الجهد".