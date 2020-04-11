شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تنشأ معملا لاختبار إصابة موظفيها بفيروس كورونا منعا لانتشاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة أمازون إنشاء معمل خاص بها لفحص العاملين واختبار إصابتهم بفيروس كورونا، حيث تم تأكيد إصابة 10 موظفين على الأقل في الولايات المتحدة، ولدى الشركة فريق بمهارات متنوعة تتراوح من علماء الأبحاث إلى متخصصي المشتريات ومهندسي البرمجيات للمساعدة في المبادرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن عملاق التجارة الإلكترونية مازال لا يحدد عدد الاختبارات التي سينتجها، ولكنه على استعداد لمشاركة نتائجها مع الآخرين.

ويعتبر المختبر الجديد جزءًا من جهد مكافحة نقص الاختبارات، إذ تأمل الشركة في اختبار جميع الموظفين بانتظام.

وقالت شركة أمازون في منشور:"لقد أجرينا أكثر من 150 تغييرًا مهمًا في العمليات بمواقعنا حول العالم لضمان صحة وسلامة فرقنا، وتوزع مواقع أمازون ومتاجر البقالة لدينا أقنعة على الموظفين، مع قياس مستمر لدرجة حرارة الموظفين".

وأضافت الشركة: "قد تكون الخطوة التالية هي الاختبار المنتظم لجميع الموظفين، بما في ذلك أولئك الذين لا تظهر عليهم أي أعراض."

ويعد فيروس كورونا وباء عالمي، لكن الولايات المتحدة تشعر بالعبء الأكبر حيث أصيب أكثر من 469000 شخص وتوفي أكثر من 16000.

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وأصبح هناك اعتماد أكبر على موظفى أمازون خلال هذه أكثر من أي وقت آخر، حيث قدموا الطعام وأساسيات أخرى لملايين الأشخاص الذين يعزلون أنفسهم بموجب توجيهات الإقامة المنزلية.

لكن أثبتت الاختبارات إصابة بعض الموظفين بـ 10 مستودعات أمريكية على الأقل، حيث كشف الخبراء أن الفيروس يمكن أن يعيش على العبوات لمدة تصل إلى 24 ساعة.

وأكدت الشركة: "إذا كان من الممكن اختبار كل شخص، بما في ذلك الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض بانتظام، فسيحدث هذا الأمر فرقًا كبيرًا في كيفية مكافحتنا جميعا لهذا الفيروس"

وأضافت الشركة: "أولئك الذين لديهم نتائج إيجابية يمكن عزلهم ورعايتهم، وكل من يختبر نتائج سلبية يمكن أن يعود إلى العمل بثقة".

لم يتم تحديد جدول زمني لوقت تشغيل المختبر، لكن أمازون تقوم حاليًا بتجميع المعدات ولديها فريق من المتخصصين للمساعدة في البحث.

أوضحت الشركة: "بدأنا في تجميع المعدات التي نحتاجها لبناء مختبرنا الأول ونأمل أن نبدأ باختبار أعداد صغيرة من موظفي الخطوط الأمامية لدينا قريبًا".