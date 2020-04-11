شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حرق وتخريب أبراج اتصالات الجيل الخامس 5G فى هولندا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن تضرر عدد من أبراج بث شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G في هولندا، وذلك بعدما تم حرقها عمدا وتخريبها خلال الأسبوع الماضى من قبل عدد من المعارضين لنشر مثل هذه الشبكات الجديدة، وذلك بحسب الصحيفة التليجراف الهولندية، حيث قيل أن هناك 4 حوادث من هذا القبيل في الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير، فقد أكد هذه الأنباء مدير المجموعة الصناعية التي تشرف على وضع الأبراج الخلوية في البلاد مع الحكومات نيابة عن مشغلي شبكات الهاتف المحمول (KPN) و (T-Mobile) و (VodafoneZiggo)، وذكر التقرير أن عمليات الحرق المتعمدة شهدت وضع شعارا مضاد لشبكات الجيل الخامس تم رسمه مكان الهجوم.

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فيما قال مدير المجموعة الصناعية:"يبذل المشغلين قصارى جهدهم للحفاظ على تشغيل شبكات الهاتف المحمول في هذا الوقت العصي،ب حيث تعد مسألة توفر بنية تحتية رقمية موثوقة أمرًا أساسيًا، كما أن هناك حاجة ماسة إلى توفير الاتصالات للمستشفيات ودور الرعاية، والتخريب المتعمد في مثل هذا الوقت غير مفهوم أو مقبول".

فيما عارضت عدد من الجماعات في هولندا ظهور شبكات الجيل الخامس منذ فترة، مبررين ذلك بالمخاوف من أن الموجات الراديوية يمكن أن تضر بصحة الإنسان، فيما يخشى أخرين أن التكنولوجيا يمكن أن تنتهك خصوصيتهم.

من جهتها قالت وزارة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للحكومة الهولندية "NCTV"، في بيان على موقعها على الإنترنت، إنها سجلت حوادث مختلفة بشأن أبراج البث في الأسبوع الماضي، من ضمنها عمليات حرق متعمدة وتخريب، موضحة أن الجماعات المعارضة لإطلاق (5G) قد تكون الفاعل المحتمل.