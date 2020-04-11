افضل تطبيقات المكالمات المجانية لأندرويد مارس 2020

في هذا المقال سنتحدث عن تطبيقات المكالمات المجانية على هواتف اندرويد. كما تحدثنا في مقالات سابقة عن تطبيقات عديدة للتعلم. و تطبيقات بديلة لـZoom. و تطبيقات للتدريب. هنا سنبدأ بالحديث عن تطبيقات ستساعدك من اجل المكالمات المجانية. فتابع معنا هذا المقال لتتعرف على افضل التطبيقات.

Dingtone

هذا واحد من تطبيقات المكالمات المجانية الكثيرة على هواتف اندرويد. و لكن على العموم فهذا التطبيق جيد جداً. يعطيك رقم اتصال خارجي بناء على المنطقة المحيطة بك. و يمكنك من الإتصال بأرقام من 200 دولة مختلفة. و يمكنك من القيام بعدد غير محدود من المكالمات و ذلك عن طريق الإنترنت طالما ان من تحدثهم يستعملون تطبيق Dingtone هذا التطبيق يعطيك رصيد اضافي مقابل الإعلانات او من شراء الرصيد. التطبيق متوفر على Google Play Store

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Facebook messenger

اذا اردت البحث عن تطبيقات المكالمات المجانية فأوائل تطبيقات القادمة القائمة ستضمن بالتأكيد تطبيق المحادثات الشهير من شركة فيسبوك. التطبيق الشهير يساعدك في التحدث مع مجموعة واسعة من الناس حول العالم. و ذلك عن طريق فيسبوك. بمكالمات صوتية و مكالمات فيديو مجانية بالكامل عن طريق الإنترنت. بدون اي مشاكل و بجودة عالية جداً

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Google Duo

تطبيقي المفضل. و هو واحد تطبيقات المكالمات المجانية تقدمه جوجل يوفر لك القدرة على الإتصال بأي شخص عن طريق الإنترنت بجودة عالية جداً. حتى ان كان لديك انترنت ضعيف نسبياً. تطبيق جوجل انتشر بشكل كبير حول العالم و هو من اكثر التطبيقات استعمالاً الآن و هو مجاني على Google Play Store و سهل التثبيت و الإستعمال بشكل كبير

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Skype

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بالطبع تعرف Skype. غني عن التعريف تطبيق Skype الذي انتشر بشكل رهيب منذ اصداره حيث انه يقدم امكانية الإتصال مجاناً بأي شخص. امكانية ارسال رسائل نصية. امكانية مكالمات الفيديو. كل ذلك مجاناً. لذلك فتطبيق مايكروسوفت هو واحد من تطبيقات المكالمات المجانية الممتازة.

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Signal Private Messenger

هذا التطبيق يركز بشكل كبير على الحماية و الأمان. و تطبيق منتشر بشكل كبير حيث انه يقدم تجربة اكثر من ممتازة من ناحية الأمان و التشفير. و كل ذلك مجاني بشكل كامل. كل شئ على هذا التطبيق مشفر سواء الرسائل. او المكالمات الصوتية. لكن هناك شئ واحد فقط. التشفير و الأمان متاح فقط اذا كان الطرفين يستعملان Signal. لذلك هذا التطبيق مناسب بشكل كبير

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Slack

تطبيق Slack قد تحدثنا عنه من قبل كأحد تطبيقات العمل عن بعد. و نتحدث عنه اليوم كأحد تطبيقات الإتصالات المجانية. تطبيق ممتاز بشكل كبير. هو في الواقع ليس مشهوراً بشكل كبير من اجل مكالمات الصوت. هو يشتهر بشكل كبير بفضل امكانية ارسال الرسائل بين مستعمليه. و لكنه يقدم خدمة مكالمات صوتية ليست سيئة نهائياً. تطبيق Slack مجاني و من افضل التطبيقات للمكالمات الصوتية التي يمكن استعمالها على الإطلاق

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Viber

لا اعلم ان كنت تتذكره ام لا لكن تطبيق Viber هو واحد من اقدم تطبيقات هذه القائمة. هذا التطبيق بدأ لمكالمات صوتية بسيطة. و من ثم كبر التطبيق ليشمل خدمات ارسال رسائل نصية و مكالمات ايضاً. و كل ذلك مجاناً بشكل كامل. هناك فقط يجب عليك ان تدفع مقابل الإتصال بأرقام لا تستعمل Viber في اتصالاتها. تطبيق Viber بدأ من وقت انتشار تطبيق Skype ولازال يعمل حتى الآن

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Whatsapp

اخر ما في هذه القائمة هو واحد من اشهر التطبيقات تطبيق Whatsapp الشهير. هذا التطبيق بدأ منذ فترة طويلة كتطبيق محادثات نصية. انتشر تطبيق Whatspp بشكل كبير وقت اصداره ولازال يحتفظ بشهرته الى اليوم. حتى بعد اضافة مميزات المكالمات المصورة مكالمات الفيديو و المكالمات الصوتية المجانية اليه. لذلك فإن تطبيق Whatsapp واحد من افضل تطبيقات المكالمات المجانية.